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۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۲۰

اخبار تبلیغات اسلامی یزد/

گفتمان دینی در روستای اسفندیار طبس برگزار شد

گفتمان دینی در روستای اسفندیار طبس برگزار شد

یزد - خبرگزاری مهر: به همت اداره تبلیغات اسلامی طبس، گفتمان دینی با موضوع علم و احکام در روستای اسفندیار شهرستان طبس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این گفتمان که 30 دانش آموز پسر مقطع راهنمایی در آن شرکت داشتند، حجت الاسلام آزاد استاد گفتمان به موضوع تکلیف دانش آموزان پرداخت و گفت: موضوع تکلیف، اولین بار در کتاب تاریخ تشیع سید بن طاووس مورد پردازش قرار گرفته است. 

وی افزود: همانطور که می دانید احکام و مقررات دینى هم نسخه‏ هایى است که پیامبران الهى و پیشوایان دینى از طرف خدا براى بشر آورده ‏اند تا سعادت و خوشبختى آنان را از هر بعد تأمین کنند. 

آزاد ادامه داد: بدیهی است هنگامى که ما اعتقاد داشته باشیم که این احکام از علم بی ‏پایان خداى تبارک و تعالى سرچشمه گرفته و به حکمت و لطف و مهربانى خدا ایمان داشته باشیم و بدانیم که پیامبران الهى در تبلیغ و رساندن احکام به هیچ وجه گرفتار خطا و لغزش نمى ‏شدند، پذیرش آن قطعی است.

جلسه هم اندیشی مدیران مدارس علوم و معارف اسلامی صدرای استان یزد برگزار شد

جلسه هم اندیشی مدیران مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد برگزار شد.

در این نشست، به شرح گزارش کار و راهکارها و مشکلات پرداخته شد.

حجت الاسلام محمد شریف حسینی کوهستانی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد در این نشست اظهار داشت: علوم انسانی محور همه علوم عالم است زیرا همه علوم آمدند تا برای انسان باشند و تا علوم انسانی را ندانیم جایگاه علوم دیگر مشخص نمی شود.

رئیس اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد ادامه داد: دبیرستان های علوم و معارف اسلامی به علوم انسانی عملی پایبند است و عالم و عامل تربیت می کند.

وی عمل به چهارچوب مقررات و ضوابط سازمان مدارس علوم و معارف اسلامی را در اولویت امور این مدارس دانست و بر آن تاکید کرد.

انتشار ویژه نامه "خروش شن ها" در تبیان یزد

به همت دفتر موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان یزد، ویژه نامه "خروش شن ها" در سایت اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد منتشر شد.

مدیر دفتر موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان یزد اظهار داشت: این ویژه نامه شامل بخش های متنوعی از جمله زندگی نامه سردار شهید محمد منتظر قائم، بررسی‏هایى درباره توطئه نافرجام طبس و حمله نظامی آمریکا به ایران، معجزه صحرا، لحظه به لحظه با عملیات پنجه عقاب و تجاوز نظامی آمریکا به ایران از طریق کویر و بیابان طبس، ما به ابابیل ایمان داریم و ... است.

گریه جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا پس از شکست مداخله نظامی ارتش آمریکا در ایران، طبس؛ کابوس وحشتناک آمریکا و ... نیز از دیگر بخش های این ویژه نامه الکترونیکی است.

کد مطلب 1585130

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