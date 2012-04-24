60 تن فرآورده دامی غیر بهداشتی در قم کشف شد

مهدی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در سال گذشته در راستای نظارت بر فرآورده‌های دامی در سطح شهر 46 هزار و800 بازدید انجام گرفت.



وی ادامه داد: در این بازدید‌ها حدود 60 تن فرآورده غیر بهداشتی و غیر قابل مصرف کشف و ضبط شد.



وی با اشاره به اینکه در سال گذشته در کشتارگاه‌های طیور 17 میلیون و 200 هزار قطعه مرغ کشتار شدند افزود: نزدیک به 80 تن از مرغ‌های کشتار شده غیر قابل مصرف بودند و معدوم شدند.



12 هزار و 800 راس گاو و گوساله در سال گذشته کشتار شدند



مدیر کل دامپزشکی استان قم بیان کرد: در سال گذشته در کشتارگاه‌های دام نیز 327 هزار راس وجود داشتند که از میان آن‌ها 12 هزار و 800 راس گاو و گوساله کشتار شدند و 137 تن گوشت غیر بهداشتی نیز در کشتارگاه‌ها معدوم شد.



وی گفت: در همین راستا در سال گذشته حدود 64 تن آلایش که شامل کبد و ریه غیر بهداشتی بود شناسایی و به صورت بهداشتی معدوم سازی شدند.



وی بیان کرد: در سال گذشته اکیپ‌های نمونه برداری به صورت مداوم به مزارع پرورش طیور مراجعه کرده و مراقبت‌های فعال و غیر فعال در این زمینه داشتند.



9 هزار و 600 بازدید از مرغداری‌های استان در سال 90



رفیعی ادامه داد: در این راستا در سال گذشته 9 هزار و 600 بازدید از مرغداری‌های استان انجام گرفت که نسبت به سال قبل از آن 15 درصد افزایش عملکرد وجود داشته است.