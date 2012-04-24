به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علیرضا زاکانی نماینده تهران و نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه به استفاده از ماده 77 آیین نامه داخلی مجلس در واکنش به اظهارات روح الله حسینیان که در مورد غیبت او در صحن مجلس سخنانی را در جلسه مجلس گفته بود، اظهار داشت: آقای حسینیان تذکری داند که محل بیان آیین ‌نامه ‌ای آن کاملاً محل تشکیک است.

وی ادامه داد: ایشان دو مورد پیرامون بنده بیان کردند که در مورد اول بحث غیبت‌های بنده در صحن است اما ای کاش از من می‌پرسیدند شاید لازم نباشد نکاتی که اطلاع ندارند به سمع و نظر مردم برسانند.

نماینده تهران در مجلس گفت: ‌بنده نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هستم و همچنین مسئول اجرایی و مسئول بخش اقتصادی کمیسیون هم هستم. به خاطر حجم بالای کار کمیسیون و این که کمیسیون اصل 90 تنها مجموعه‌ای است که مردم اگر شکایتی داشته باشند به این کمیسیون مراجعه می‌کنند و اگر اهمال کاری در روند سه قوه و اعمال نفوذ قدرت شکل گرفته باشد کمیسیون اصل 90 مورد را رسیدگی می‌کند حجم بالای کار در کمیسیون وجود دارد به همین خاطر رئیس کمیسیون با هیات رئیسه هماهنگ کرده و بنده فرصت‌هایم را برای کار کمیسیون صرف می‌کنم که ماموریت محسوب می‌شود.

زاکانی گفت:‌ ای کاش سوال می‌شد تا پاسخ می دادیم. هم اکنون 73 مورد کشوری در اولویت کار کمیسیون قرار دارد . از سال گذشته زیرساخت‌های این کمیسیون پس ا ز15 سال تغییر کرد و به همت اعضا این کار بزرگ برای کشور انجام می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 خاطرنشان کرد: ما در پایان دوره مجلس هشتم هستیم و انباشت پرونده‌ها و مراجعات امکانی فراهم کرده که خدمتی شایسته در کمیسیون داشته باشیم. خواهشم این است که دوستانی که این گونه از تریبون مجلس استفاده می‌کنند ظلم نکنند، مروت هم خوب است. درست نیست که این گونه رفتار کنیم. آقای حسینیان نکاتی را گفتند که پاسخ آن را نه در شان خودم و نه مردم و نه مجلس می‌دانم. امیدوارم خدا عاقبت بنده و ایشان را ختم به خیر کند.

پس از اظهارات زاکانی محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس نیز با تایید اظهارات وی گفت: تا آنجا که اطلاع دارم غیبت‌های آقای زاکانی با تایید رئیس کمیسیون اصل 90 و برای انجام ماموریت است.

پس از تایید باهنر، روح‌الله حسینیان با برخاستن از جای خود و خطاب قرار دادن باهنر برای چند بار عبارت دروغگو را به وی نسبت داد و حتی پس از آن در جایگاه هیات رئیسه مجلس حضور پیدا کرد و با اعضای هیات رئیسه به ویژه باهنر صحبت کرد اما باهنر به سخنان وی توجهی نکرد و توجه خود را به اظهارات موافقان و مخالفان طرح مربوط به هدفمندی یارانه‌ها معطوف کرد و حسینیان پس از آن که هیچ پاسخی از هیات رئیسه نگرفت جایگاه هیئت رئیسه را ترک کرد.