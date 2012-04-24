عمارت پیرآباد ایلخچی به "باغ های ایرانی" می پیوندد

به گزارش خبرنگار مهر ، تراب محمدی امروز سه شنبه درحاشیه بازدید از پروژه های عمرانی و مرمتی شهر ایلخچی در گفتگو با خبرنگاران افزود: عمارت پیرآباد با نمایی زیبا و دست نخورده از جنس خشت و سقف چوبی تشکیل شده و از آثار به جامانده از دوران قاجار به شمار می رود.

محمدی با اشاره به اهمیت این عمارت در بین مردم منطقه گفت: عمارت پیرآباد از دیرباز مکانی برای تجمع و گردهمایی مردم بوده که اهالی ایلخچی و روستاهای اطراف در اعیاد و مراسم و آئین های محلی در آن گرد هم می آیند.

وی این بنا را یکی از قدیمی ترین و زیباترین خانه های خشتی تاریخی شهر ایلخچی عنوان کرد و گفت: از زمان گذشته ، زندگی در عمارت پیرآباد جریان داشته است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان افزود: این خانه پس از مدتی به الله قلی خان که یکی از معتمدین شهر به شمار می آمد، بخشیده شد.

محمدی یادآور شد: چهار درخت قدیمی موجود در این خانه حدود 125 سال پیش از روسیه به عمارت پیرآباد آورده شده و اتاقی کنار مطبخ بعدها توسط الله قلی خان به مجموعه عمارت افزوده شد.

وی با اشاره به مشخصات عمارت پیرآباد تشریح کرد: این بنا از دو قسمت حوض خانه و بخش مسکونی تشکیل شده که حوض خانه آن علاوه بر حوض، سه فضای نشیمن در اطراف آن را نیز شامل می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ادامه داد: بخش مسکونی بنا نیز شامل یک انباری، آشپزخانه و دالان ورودی در طبقه همکف و یک اتاق نشیمن و پیش ورودی آن نیز در طبقه اول می شود.

محمدی قنات آب موجود در عمارت پیرآباد را از دیگر بخش های این بنا عنوان کرد و گفت: حوض سنگی هشت ضلعی این عمارت بسیار زیبا و دارای آب همیشه روانی است که از قنات باغ منشعب می گردد.

وی با تاکید بر آغاز عملیات مرمتی و بازسازی در این بنا یادآور شد: پس از تملک این خانه توسط شهرداری، اجرای عملیات مرمت آغاز شده و پس از اتمام به عنوان یکی از زیبا ترین باغ های ایرانی تقدیم مردم و اهالی این منطقه خواهد شد.

محمدی تصریح کرد: عمارت پیرآباد ایلخچی شهرستان اسکو در سال 85 به شماره 18922 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.