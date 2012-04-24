محاکمه عاملان حمله به خودروی زندانیان

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 9 صبح سه‌ شنبه - 22 آذر 90- خودروی حامل زندانیان از ندامتگاه مرکزی کرج راهی دادگاه انقلاب بود که در پل محمدشهر، مهاجمان یک تصادف صوری با خودروی زندان ایجاد کردند.

سپس راننده نقابدار خودروی پیکان با اسلحه کلاشینکف وارد خودروی زندان شد و شروع به تیراندازی کرد. مرد مسلح که با مقاومت علیرضا مرادخانی مأمور بدرقه زندان روبه‌رو شده بود، ناگهان به سوی او تیراندازی کرد، اما پس از ناکامی در اجرای نقشه با رها کردن خودروی پیکان با کمک همدستانش گریخت.

در ادامه با توجه به حساسیت ماجرا، چهار گروه از مأموران مبارزه با جرائم جنایی و اطلاعات پلیس آگاهی، تجسس در این‌باره را آغاز کردند.

آنها پس از یک هفته موفق به شناسایی هویت متهمان شدند. سه مرد مهاجم اهل یکی از استان‌های غربی کشور و ساکن سرآسیاب ملارد بودند، اما همزمان با جنایت به محل نامشخصی گریخته بودند.سرانجام مخفیگاه تبهکاران در شهرستان جاجرود شناسایی شد و شامگاه سه‌شنبه - 29 آذر- آنها به محاصره پلیس درآمدند. با توجه به اینکه متهمان مسلح بودند، امکان درگیری و تیراندازی وجود داشت، به همین خاطر نیمه‌های شب و در عملیاتی غافلگیرانه مأموران وارد مخفیگاه تبهکاران شدند و 3متهم اصلی پرونده را دستگیر کردند.

در جریان تحقیقات، متهم اصلی پرونده به تیراندازی و به‌شهادت‌رساندن مامور زندان اعتراف کرد. متهم اصلی در حضور کارآگاهان جنایی و بازپرس ویژه قتل کرج به بازسازی صحنه درگیری و قتل پرداخت و گفت: پدرزنم به اتهام حمل دو کیلوگرم هروئین دستگیر شده بود. می‌دانستیم مجازاتش اعدام است به همین خاطر تصمیم به فراری‌دادن او گرفتیم. براساس نقشه‌ای که طراحی کرده بودیم، قرار شد در مسیر خودروی حمل زندانیان تصادف صوری درست کنیم و بعد با تهدید مامور محافظ زندان، پدرزنم را فراری دهیم، اما زمان اجرای نقشه با مقاومت مامور زندان روبه‌رو شدم. خیلی ترسیده بودم. ابتدا چند تیر هوایی‌ و سپس گلوله‌ای به سوی او شلیک کردم. وقتی مامور زندان را غرق در خون دیدم از ترس فرار کردم.2متهم دیگر پرونده نیز ادعا کردند در این درگیری نقشی نداشته‌اند و فقط متهم اصلی را از محل قتل فراری داده‌اند.

پس از تحقیقات مقدماتی بازپرس شعبه 21 دادسرای جنایی کرج برای متهم ردیف اول به اتهام قتل عمد و برای متهم ردیف دوم به اتهام مساعدت در فراری دادن متهم قرار مجرمیت صادر کرد. متهم ردیف سوم نیز با صدور قرار منع تعقیب آزاد شد.

در ادامه پرونده با تایدد قرار مجرمیت از سوی دادستان و صدور کیفرخواست، به شعبه اول دادگاه کیفری استان البرز فرستاده شد.

با بررسی پرونده در دادگاه نخستین جلسه محاکمه متهمان به ریاست قاضی رنجبر و با حضور چهار قاضی مستشار برگزار شد.

در ابتدای این جلسه نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست برای متهمان تقاضای مجازات قانونی کرد. در ادامه نیز اولیای دم خواستار قصاص عامل شهادت فرزندشان شدند.

در ادامه دادگاه نیز متهم اصلی پرونده با تفهیم اتهام به دفاع از خود پرداخت و اتهاماتش را قبول کرد.