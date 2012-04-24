100 شعبه اخذ رای در تویسرکان فعال می شود/ 75 هزار نفر واجد شرایط رای دادن

حسن رضا نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دور اول انتخابات نهمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی 94 شعبه اخذ رای در این شهرستان پیش بینی شد.

وی از افزایش شش شعبه در دور دوم برگزاری انتخابات خبر داد و گفت: شش شعبه اخذ رای الکترونیکی به تعداد شعبات اخذ رای این شهرستان افزوده می شود.

رضانیا کاهش ازدحام مردم در برخی شعب، فراهم کردن زمینه دسترسی آسان مردم به شعبه های اخذ رای و کاهش زمان حضور رای دهندگان در صف را از دلایل افزایش تعداد شعب عنوان کرد.

فرماندار تویسرکان با بیان اینکه انتخابات در این شهرستان به علت نرسیدن آرا داوطلبان نمایندگی به حد نصاب به دور دوم کشیده شد، گفت: "مرتضی فضلعلی" با کسب 9 هزار و 134 رای و "کاظم سلیمی" با شش هزار و 134 رای بیشترین میزان آرا در حوزه انتخابیه تویسرکان را به خود اختصاص دادند.

فرماندار شهرستان تویسرکان اضافه کرد: 75 هزار نفر از مردم تویسرکان واجد شرایط رای دادن هستند.

رضا نیا اضافه کرد: در دور اول برگزاری انتخابات مجلس انتخابات الکترونیکی برای نخستین بار بدون هیچگونه مشکلی در حوزه انتخابیه تویسرکان برگزار شد.