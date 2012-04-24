به گزارش خبرنگار مهر، این مرحله از المپیاد علمی حوزههای علمیه خواهران 8 اردیبهشتماه با حضور داوطلبان در شهر قم برگزار میشود. شرکتکنندگان این المپیاد، راهیافتگان مرحله منطقهای المپیاد علمی حوزههای علمیه خواهران و طلاب پایههای دوم تا پنجم مقطع سطح دو هستند.
المپیاد علمی حوزههای علمیه خواهران در 6 گروه مختلف برگزار میشود که این گروهها شامل طلاب پایه دو، سه و چهار و طلاب پایه پنجم در سه رشته ادبیات عرب، فقه و اصول و فلسفه و کلام است.
طلاب با کسب حداقل امتیاز 65 از 100 در مرحله منطقهای المپیاد علمی حوزههای علمیه خواهران به مرحله کشوری راه یافتهاند و در مرحله کشوری این آزمون، حدود 200 نفر به رقابت میپردازند که به شش نفر برتر در هر پایه و رشته کمکهزینه سفر عمره و سهمیه عمره اعطا خواهد شد.
نفرات دوم کمکهزینه سفر به عتبات عالیات و نفرات سوم جوایز نقدی دریافت می کنند و نفرات برتر پایه پنجم از شرکت در آزمون ورودی کتبی مقطع سطح سه (کارشناسی ارشد) در رشته مرتبط معاف خواهند بود.
هدف از برگزاری المپیاد علمی حوزههای علمیه خواهران ایجاد رقابت علمی و سازنده میان طلاب و کشف استعدادهای نخبه و علمی در مدارس علمیه خواهران است.
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