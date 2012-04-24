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۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۳۳

نشست سند نهضت مطالعه مفید در استان البرز برگزار شد

نشست سند نهضت مطالعه مفید در استان البرز برگزار شد

کرج – خبرگزاری مهر: نشست سند نهضت مطالعه مفید به ریاست استاندار و تعدادی از مدیران استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نهضت مطالعه مفید قبل از ظهرچهار شنبه در سالن شهدای البرز برگزار شد.

استاندار البرز، معاون سیاسی امنیتی استانداری ، رئیس کتابخانه های عمومی استان، کانون پرورش فکری کودکان و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله سخنرانان این نشست  دو ساعته بودند.
 
دستیابی به جایگاه مطلوب در فرهنگ کتابخوانی در استان، ارتقای شاخص های کتابخانه ای، تامین اعتبار و اتمام فعالیت های نیمه تمام در این حوزه، ایجاد کتابخانه های روستایی، احداث کتابخانه در شهرک های تازه تاسیس استان از جمله عناوین مطرح شده در این نشست بود.
 
این نشست با هدف توسعه فرهنگی شهر و رشد کتابخوانی در سطح استان برگزار شده است.
 
کد مطلب 1585178

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