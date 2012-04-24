به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر جاهدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اثر سیل و تگرگ چند روز گذشته حدود 72 میلیارد و 92 میلیون ریال به بخش کشاورزی گناباد خسارت وارد شد.

وی ادامه داد: این سیل و تگرگ باعث شد که به 660 هکتار باغات پسته مناطق یاد شده بین 10 تا 70 درصد خسارت وارد شود.

جاهدی گفت: بر اثر سیل به سه قنات سموئی دلوئی، چاه نمک و کلاته میان ،کلاته بالا و حسین آباد بین 15 تا 90 درصد خسارت وارد شد.

مدیر جهاد کشاورزی در ادامه از ارسال سه هزار و 825 تقاضای دریافت تسهیلات به دبیرخانه کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان خبر داد.

جاهدی افزود: این طرح ها برای اعطای تسهیلات یاد شده از سوی کارشناسان در حال پالایش است.