به گزارش خبرگزاری مهر، معاون پژوهش، برنامه ریزی و منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش قم و دبیر بزرگداشت مقام معلم بیان کرد: حدود 2هزار معلم درفرآیند انتخاب معلم نمونه شرکت کردند که از این تعداد 41 معلم نمونه استانی و 285 معلم نمونه شهرستانی انتخاب و در هفته معلم تجلیل می‌شوند.



حسن محرابی کیا تصریح کرد: کار داوری فرم‌های ارسالی معلمان منتخب توسط 32 داور مورد بررسی قرار گرفت و پنج معلم نمونه کشوری توسط داوران انتخاب شدند.



وی با اعلام اینکه معلمان، مدیران، معاونان وعوامل اجرایی در فرآیند معلم نمونه شرکت کردند افزود: به معلمان نمونه کشوری با اهدای یک میلیون تومان جایزه نقدی پاداش داده می‌شود.



برگزاری ششمین همایش سالانه همکاری ها



دبیر ششمین همایش سالانه همکاری‌ها گفت: ششمین همایش سالانه ستاد همکاری‌ها، پنج شنبه 28 اردیبهشت ماه دراستان قم برگزار می‌شود.



سید جواد حسینی ادامه داد: امیدواریم شاهد برگزاری همایشی مطلوب و دستاوردهای ارزشمند آن در زمینه همکاری‌های بین این دو نهاد مقدس و گران سنگ تعلیم و تربیت باشیم.



لزوم توزیع به موقع کتب درسی در طول تعطیلات



مدیر کل آموزش و پرورش استان قم با تاکید بر توزیع به موقع کتب درسی در طول تعطیلات افزود: بر مبنای آمار اعلام شده دانش آموزی از سوی نواحی، کتب مدارس توزیع می‌شود که مدیران نواحی و مناطق استان باید به سرعت در این مسیر اقدام کنند.



رئیس اداره آموزش استثنایی استان قم نیزاز آمادگی چهار مرکز قبل از تعطیلات برای سنجش نوآموزان به دبستان خبر داد و گفت: در ایام تعطیلات و با پایان فصل امتحانات تعداد پایگاه‌ها در نواحی و مناطق مختلف شهر افزایش خواهد یافت.



سنجش نزدیک به 19 هزار نفر در مراکز سنجش نوآموزان استثنایی در سال 90



علیرضا کبیری افزود: در سال گذشته نزدیک به 19 هزار نفر در قم سنجش شده‌اند و امسال پیش بینی می‌کنیم این تعداد به 20 هزار نفر افزایش یابد.



ثبت نام از اتباع بیگانه بر اساس دستور العمل انجام می‌گیرد



کار‌شناس امور اتباع اداره کل آموزش و پرورش در مورد ثبت نام اتباع و مهاجران گفت: بر اساس دستورالعمل ثبت نام از اتباع انجام می‌پذیرد و مدیران باید توجه داشته باشند ثبت نام مشروط از اتباع خارجی پایه اول هیچگونه مغایرتی با معرفی آنان به پایگاه‌های سنجش ندارد.



یاد آور می‌شود بر اساس ابلاغ وزارت متبوع، تاریخ شروع ثبت نام دانش آموزان پایه اول ابتدایی از اول تا پایان اردیبهشت ماه و پایه‌های دوم تا ششم ابتدایی اول تا پایان خرداد ماه و نیز سایر پایه‌ها و دوره‌ها از اول مرداد لغایت پایان تیرماه خواهد بود.



برگزاری نشست‌های تخصصی سیاسی و اجتماعی



کار‌شناس سیاسی و اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش استان قم گفت: در راستای بصیرت افزایی دانش آموزان و اجرای برنامه 13 از توافقنامه ارتقای شاخص‌های فرهنگی و تربیتی مدارس با عنوان دومین دور از نشست‌های تخصصی تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان مقطع راهنمایی استان در اردیبهشت ماه و با مشارکت چهل نفر از مربیان تربیت سیاسی و اجتماعی اداره کل برگزار می‌شود.



علی اوسط کریمی افزود: در این برنامه برای هر مدرسه راهنمایی یک جلسه نشست تخصصی دانش آموزی پیش بینی شده است که با همکاری مدیران محترم مدارس اجرا خواهد شد.