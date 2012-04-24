رایزنی فرهنگی هدف انفجار نبوده و به اتباع ایرانی آسیب نرسیده/ آزادی 4زائر به زودی

محمد رئوف شیبانی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اخبار منتشر شده مبنی بر انفجار در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دمشق تاکید کرد حادثه ای که اتفاق افتاد در حوالی رایزنی فرهنگی ایران بوده و بیش از اینکه هدف رایزنی فرهنگی ایران باشد خودروی نیروهای امنیتی سوریه هدف بوده است.

وی خاطر نشان کرد: این حادثه بر اثر انفجار بمبی دست ساز رخ داده که زیر یک خودروی نیروهای امنیتی سوریه کار گذاشته شده و این خودرو در حال عبور از حوالی ساختمان رایزنی فرهنگی ایران و نیز یک مرکز پلیس سوریه بوده که منفجر شده است و انفجار نیز با توجه به اینکه در اثر بمبی دست ساز بوده، شدت آن کم بوده است و 3 نفر شامل راننده و 2 عابر بر اثر آن مجروح شده اند.

سفیر ایرن در سوریه اعلام کرد که بر اثر این حادثه هیچ یک از اتباع جمهوری اسلامی ایران آسیبی ندیده اند.

شیبانی در عین حال به شرایط سوریه و طرح عنان نماینده ویژه سازمان ملل در بحران سوریه اشاره کرد و گفت: دولت سوریه به طور مکرر به کوفی عنان گزارش می دهد که به آتش بس ملتزم است و در عین اینکه این اقدامات از سوی دولت سوریه صورت می گیرد جریانات مسلح همچنان به عملیات های انتحاری، ترور و ربایش افراد مشغولند که این اقدامات با هدف به شکست کشاندن طرح عنان دنبال می شود.

سفیر ایران در دمشق در خصوص آخرین وضعیت ایرانیان ربوده شده در سوریه خبر داد که 4 زائر ایرانی ربوده شده در آینده ای نزدیک و ظرف روزهای آتی آزاد شده و به کشور بر می گردند.

وی با بیان اینکه با آزاد شدن این 4 نفر تنها 7 مهندس ربوده شده ایرانی در سوریه به عنوان ربوده شده باقی خواهند ماند، تصریح کرد: در حال تلاش هستیم تا هر چه زودتر این 7 نفر نیز آزاد شوند.