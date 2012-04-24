به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه مشترک مسئولان کتابخانهها و مسئولان کانونهای ادبی شهر تهران با حضور مدیر کل کتابخانههای عمومی استان تهران در کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار شد.
اسفندیار مبتکر سرابی مدیرکل کتابخانههای عمومی استان تهران در این برنامه با ابزار امیدواری از افزایش سطح کیفی و کمی کانونهای ادبی در کتابخانههای عمومی گفت: شهر تهران 12 کانون ادبی دارد؛ کانونهایی که در آن میتوان استعدادهای ناشناخته و جوان را به جامعه ادبی معرفی کرد. بنابراین باید از پتانسیلهای موجود در این کانونها برای ارتقای سطح فرهنگی جامعه بهره برد.
وی افزود: بدون تردید تعیین چشماندازهای موثر در این کانونها میتواند شرایط رشد کمی و کیفی این کانونها را ارتقا ببخشد و مسئولان کانونها وظیفه سنگینی را برعهده دارند. چرا که تربیت نسل فرهنگی پویا از دامن این کانونها خواهد بود.
در ادامه این نشست مسئولان کانونهای ادبی به ارائه پیشنهادها و مسائل موجود در کانونهای ادبی پرداختند و خواستار گسترش این کانونها در دیگر کتابخانهها و همچنین توجه بیشتر به امور تبلیغاتی آن شدند.
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