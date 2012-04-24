سعید قریشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اقشار مختلف مردم با عضویت در کتابخانه ‌های عمومی می‌ توانند از سرویس کافی‌ نت و اینترنت پرسرعت کتابخانه استفاده کنند.

وی عنوان کرد: ارائه اینترنت پرسرعت با حداقل هزینه، امکان دسترسی اعضا به مقاله‌ های موجود در سایت ‌های علمی معتبر ایران و جهان همچنین استفاده از امکانات نمایه نشریات را فراهم می کند.

قریشی بیان داشت: با راه ‌اندازی این دو مرکز، همه کتابخانه ‌های عمومی شهرستان مهریز مجهز به مرکز اطلاع‌ رسانی شده‌ اند.

با همت واحد فناوری اطاعات اداره کل کتابخانه‌ های عمومی استان یزد، هم ‌اکنون تمام کتابخانه ‌های شهری و روستایی یزد مجهز به اینترنت پرسرعت هستند و مراکز اطلاع‌ رسانی نیز در بیشتر کتابخانه‌ های عمومی راه‌ اندازی شده است.