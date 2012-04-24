به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره مسابقات سراسری سازه های ماکارونی که با حضور 60 تیم برگزار شد تیم مهندسی "ایران عمران یک" دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد رتبه اول را از آن خود کرد.

تیمهای تاری (Tary) از کشور ترکیه و "خورشید مهر" از دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد به ترتیب رتبه های دوم تا سوم این دوره از مسابقات را کسب کردند.



وزن سازه ارائه شده از سوی تیم ایران عمران یک دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد 407 گرم بوده که تحمل وزن 166 کیلوگرم را دارد. این سازه پس از انجام مراحل مختلف در مجموع 97/415 امتیاز را کسب کرد.



سازه تیم تاری (Tary) ترکیه با وزن 396 گرم قادر به تحمل 84/160 کیلوگرم را داشته که موفق به کسب 414 امتیاز شد. تیم "خورشید مهر" از دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد نیز با سازه ای به وزن 416 گرم که تحمل وزن 161 کیلوگرم را داشته 395 امتیاز کسب کرد و در جایگاه سوم این مسابقات قرار گرفت.