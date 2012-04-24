به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسینی در همایش زکات که در مسجد روستای اسفندآباد بخش مرکزی این شهرستان برگزار شد با اعلام این خبر اظهار داشت: طرح ها و اقدامات تبلیغی صورت گرفته در سال گذشته باعث احیای این فریضه دینی شده است که امیدواریم در سال جاری نیز این روند ادامه پیدا کند.

وی افزود: تبلیغ چهره به چهره کشاورزان، برگزاری نشستهایی با آنان در تمامی روستاها و توزیع بروشورو دیوارنویسی های صورت گرفته از دیگر اقدامات ستاد احیاء زکات در سال گذشته است.

آغاز ثبت نام بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران



ثبت نام اردوی بازدید شهروندان صفادشت از بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در فرهنگسرای بعثت این شهر آغاز شد. علاقمندان تا 12 اردیبهشت فرصت دارند تا با مراجعه به فرهنگسرا واقع در جنب شهرداری ثبت نام کنند.

زمان بازدید شنبه 16 اردیبهشت از ساعت 9 صبح تا 8 عصر خواهد بود. هزینه شرکت در این بازدید به ازای هر نفر پنج هزار تومان است. شهروندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 65437030 تماس حاصل بگیرند.

جمع آوری 12 تن پسماند شهری در ملارد



به دلیل مشکلات عدیده در بخش خدمات موتوری شهرداری حدود 12 تن زباله ای که در محل سکوی زباله شهرداری باقی مانده بود ب دستور شاهین کلانتری شهردار ملارد با بسیج امکانات و تلاشهای صورت گرفته در عرض کمتر از 15 روز پاکسازی و پسماندهای موجود انتقال یافت.

با توجه به فرا رسیدن فصل گرم و شیوع انواع بیماریها و آلودگیهای ناشی از تجمع زباله و گازهای متصاعد شده از آن این طرح به صورت طرح فوریتی سال 1391 به صورت ضربتی اجرا و گزارش اقدامات صورت گرفته به مقامات ذیصلاح اعلام شد.

اولین جلسه شورای نامگذاری شهرداری ملارد



اولین جلسه شورای نامگذاری شهرداری ملارد به درخواست واحد ممیزی و نوسازی با همکاری معاونت خدمات شهر و واحد زیبا سازی با حضور نماینده، امام جمعه شهرستان، نماینده فرماندار، رئیس شورای اسلامی شهر و دیگر مسئولان برگزار شد.

در این جلسه پیرامون نامگذاری حدود 200 کوچه و خیابان و میدان که تاکنون فاقد نام بودند تصمیم گیری شد.