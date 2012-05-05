به گزارش خبرنگار مهر، پس از اتمام طرح نوروزی و کاهش 11 درصدی تلفات در نوروز، به بهانه آغاز طرح های پلیس راهور در سال جدید و موضوع ایمنی خودروهای داخلی و وارداتی با سردار اسکندر مومنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی به گفتگو نشسته ایم که در ادامه می‌خوانید.

*خبرگزاری مهر- گروه اجتماعی: پلیس چه گام هایی را در رابطه با حمایت از تولید ملی برداشته است؟

- سردار اسکندر مومنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی: معتقدیم حمایت از تولید ملی باید همراه با افزایش کیفیت باشند. مردم نباید به دلیل محدودیت و افزایش تعرفه‌ خودروهای خارجی مجبور به خرید خودروهای داخلی شوند. البته خودروسازان نیز باید از فرصتی که دولت در اختیار آنها قرار داده است استفاده کنند چرا که با آزادسازی تعرفه بلافاصله ورشکست می‌شوند. بازار کنونی خودرو فرصتی است که دولت در اختیار آنها قرار داده است که می توانند با افزایش کیفیت از آن نهایت استفاده را بکنند.

* آیا میان حمایت از تولید داخل و کیفیت منافاتی وجود دارد؟

-هیچ منافاتی بین حمایت از تولید ملی و افزایش کیفیت نیست. البته حمایت از تولید ملی به منزله این موضوع نیست که هر جنسی را که خودروسازان تولید کردند مردم مجبور باشند آن را بخرند. معتقدیم وقتی رقابت وجود ندارد باید نظارت‌ها افزایش پیدا کند. همان گونه انتظار داریم مردم قانون را رعایت کنند آنها نیز حقوقی دارند که یکی از اولین آنها داشتن خودروی ایمن است. معتقدیم به هر میزانی که کیفیت و امینی بالا رود میزان تولید نیز افزایش می‌یابد.

*شهروندان از تعامل و کوتاه آمدن بیش از اندازه پلیس در برابر خودروسازان گله مند هستند. واکنش شما چیست؟

- یکی از افتخارات پلیس راهور در سه سال گذشته این بوده است که یک سر سوزن از حقوق مردم کوتاه نیامده است و به هیچ وجه در مقابل خودروسازان عقب نشینی نکرده است. در این مدت از ترمز ضد قفل عبور کرده‌ایم و بخش عمده‌ نصب کیسه هوا روی خودروها نیز انجام شده است. پلیس مجری قانون است و خودروسازان نیز می‌دانند هر زمان که مهلتی را در رابطه با ایمنی اعلام کرده‌ایم و مهلت قانونی تمام شده باشد بلافاصله شماره گذاری را متوقف می‌کنیم.

*چرا پس از توقف شماره گذاری، قانون تغییر می‌کند؟

- متاسفانه خودروسازان قانون را تغییر می‌دهند. از نظر پلیس زمانی که قانون تصویب می‌شد اما اجرا نمی‌شد گذشته است. وقتی قانونی تصویب می‌شود به عنوان مجری به دنبال اجرای آن هستیم اما برخی خودروسازان به جای اینکه قانون را اجرا کنند به دنبال تغییر قانون هستند. یکی از بهانه‌های خودروسازان برای اجرای نکردن قوانین ایمنی و نصب تجهیزات، تحریم است که این امر درست نیست و آنها بهتر است به دنبال بهانه‌ای بهتری باشند. ما در شرایط تحریم به دانش غنی سازی صلح آمیز، پرتاب ماهواره و دانش سلول‌های بنیادی دست یافتیم. آنگاه چطور نمی‌توانیم قطعاتی را که با جان مردم سر و کار دارند تولید کنیم. اینها بهانه‌های نابجایی است که دیگر نباید عنوان شود. مردم نیز در هر کجا تسامح و تساهل پلیس در برخورد با خودروسازان را مشاهده کردند می‌توانند آن را اعلام کنند.

*چرا ایمنی خودروها تاکنون ارتقاء نیافته است؟

- پلیس براساس قانون جلوی شماره گذاری برخی از خودروها را می‌گیرد اما برخی از خودروسازان تنها برای یک خودرو قانون را عوض می کنند. به علت اینکه در بازار خودرو رقابت وجود ندارد و تولید، نظارت و استاندارد زیر نظر یک مجموعه است ایراد ساختاری در این زمینه وجود دارد که باید اصلاح شود. وقتی بازار در اختیار خودروسازی قرار می‌گیرد این بزرگترین امتیازی است که می‌توان به فردی داد. وقتی بازار به صورت انحصاری در اختیار شرکت‌های خودروسازی قرار می‌گیرد آنها خود را صاحب حق می‌دانند که قانون را تغییر دهند. نمی‌توان دست به دست هم داد تا هرچه شرکت خودروساز تولید کرده است به فروش برسد. معتقدیم چون فشارها روی پلیس تاثیری ندارد آنها به دنبال تغییر قانون می‌روند،البته این فشارها در مواردی نیز به تهدید تبدیل می شود.

* پلیس همچنان مخالف پنج ساله شدن معاینه فنی است؟

- بله. در بحث معاینه فنی باید کیفیت و ایمنی در تولید و توجه مصرف کننده توام با یکدیگر باشد. تولید کننده نیز در مباحث فنی باید خود را مسئول بداند و نمی‌ توان تنها بر روی مصرف کننده فشار آورد. چهار سال بود که کاتالیست و کنیستر را از روی خودروهای داخلی برداشته بودند و اگر پلیس جلوی این قضیه را نمی‌گرفت خودروها همچنین بدون کاتالیست و کنیستر تولید می‌شدند. نبود این دو قطعه باعث افزایش 40 برابری آلایندگی می‌شود. کاتالیست که در خروجی اگزوز قرار می‌گیرد گازهای پرخطر را تبدیل به بی خطر یا کم خطر می‌کند. کنیستر نیز که در باک خودرو نصب می‌شود گازهای متصاعد سوخت را تبدیل به مایع کرده و در باک خودرو نگهداری می‌کند.

* آیا الزامی برای خودروسازان در رابطه با رعایت مباحث فنی خودرو وجود دارد؟

- نمی توانیم در خصوص معاینه فنی تولید کننده را رها کنیم. در خصوص سوخت یورو چهار نیز بارها اجرای آن را به تعویق انداختند. چرا طی چهار سال خودرو ا بدون این دو تجهیزات فنی تولید شدند و هیچگاه فراخوانی اعلام نشد. باید به همان اندازه که مردم را ملزم می کنیم، خودروسازان نیز ملزم شوند.

*چرا تست فنی خودروها برای شماره گذاری در کشور انجام نمی شود؟

- جای تاسف است برای کشوری که سالانه سه میلیون وسیله نقلیه موتوری تولید می کند هیچ مرکز تست خودرویی وجود نداشته باشد. همیشه متکی به اسناد سایر کشورها در خصوص ایمنی خودرو هستیم. سازمان استاندارد متولی راه اندازی مرکز تست ایمنی خودرو است و ما نمی توانیم با راه اندازی این مرکز جای سازمان دیگری را بگیریم.

* چرا پلیس باید بار کم کاری دستگاههای دیگر را متحمل شود؟

- متاسفانه سرریز کم کاری دستگاهها روی دوش پلیس و مردم است. امکان ندارد بدون افزایش ایمنی خودرو سایرمولفه های ترافیکی افزایش یابد. خودرویی با سرعت 220 کیلومتر واژگون می شود اما هیچ فردی زخمی نمی شود اما خودرویی دیگر با سرعت 80 کیلومتردر همان جاده واژگون و تمامی سرنشینان کشته می شوند. البته همه مولفه ها در مسئله ترافیک باید درنظر گرفته شود.

*چه خودروهایی رکورددار تصادفات در کشور هستند؟

- براساس آمارهای موجود خودروهای سواری رکورددار تصادف هستند اما درصد کشته های پراید، وانت پیکان و نیسان در تصادفات بسیار بالا است.

*چرا برای خودروهای نا ایمن محدودیت تردد اعمال نمی شود؟

- نمی توانیم و صلاح نیست که محدودیت های ترافیکی برای این خودروها ایجاد کنیم و به جای کنترل چهار خودروساز میلیونها انسان را از حقوقشان محروم کنیم. خودروساز می تواند در هنگام ساخت و عرضه خودرو کاربری آن را اعلام کند تا مالک بدانند چه خودرویی را خریداری می کند. چگونه نمی توان چند خودروساز را کنترل کرد اما می توان میلیون ها خودرو را از تردد منع کرد. هر خودروسازی وظیفه دارد خودرو ایمن و با کیفیت ارائه دهد.

*یکی از موارد مورد تاکید پلیس تجهیز خودروها به وسایل ایمنی است، این امر چه میزان محقق شده است؟

- دیگر هیچ خودرویی بدون ترمز ضد قفل در کشور تولید نمی شود. سال گذشته نیز نصب کیسه هوا را در دستور کار داشتیم. در گام اول خودروهای سواری به کیسه هوا مجهز شدند اما بازهم یکی از خودروسازان برای یک خودرو قانون را تغییر داد. هم اکنون 70 درصد خودروها به کیسه هوا مجهزند که این گامی رو به جلو است.



*با اجرای قانون جدید مسئله ای که موجب نگرانی بود گرفتن رشوه توسط ماموران بود، برای مقابله با این پدیده چه اقداماتی انجام دادید؟

- پلیس از بحث رشوه عبور کرده است و این امر در بین ماموران منسوخ شده است. البته معتقدیم گرفتن رشوه اقدامی نابجا است که مجازاتهای سخت به دنبال دارد. تمرکز خود را در سال گذشته روی سیستم های هوشمند و رفتار پرسنل متمرکز کردیم. تمام نیروهای راهور در دوره های آموزشی شرکت کردند و نحوه برخورد با مردم را آموزش دیدند. استاندارد سازی را نیز از خودمان شروع کردیم.



*موتور سواران معضل همیشگی حمل و نقل هستند، این مشکل چگونه رفع می شود؟

- متاسفانه نگرش موجود در جامعه درخصوص موتور سواران متفاوت است. پلیس می داند که این افراد زندگی خود را از طریق کار با موتورسیکلت می گذرانند اما درخواست ما از موتور سواران فقط استفاده از کلاه ایمنی، رد نشدن از چراغ قرمز و تردد نکردن در پیاده روها است. رعایت قانون و اجرای آن با قشر ضعیف بودن هیچ ارتباطی ندارد و موتور سوارانی که این سه تخلف را انجام دهند پلیس با آنها برخورد می کند. ماموران نمی توانند از روی پیشانی موتور سواران بخوانند که جزء قشر ضعیف است یا خیر. سعی می کنیم قبل از برخوردها و اجرای طرح تشدید اقدامات فرهنگی انجام دهیم.

*پلیس چه میزان به رویکرد فرهنگی توجه دارد؟

- رویکرد اول پلیس در هر شرایطی فرهنگسازی است. طرحهای بسیاری از جمله استفاده از معلمان به عنوان فرهنگیار، دانش آموزان به عنوان همیار را انجام دادیم. بسیار از کاهش ارتکاب تخلفات در نوروز خوشحال هستیم. مردم در سفرهای نوروزی در جاده ها و خیابان هایی که پلیس نیز حضور نداشت مرتکب تخلف نمی شدند.

*میزان در آمدهای پلیس از جریمه ها چه میزان است؟

- پلیس ریالی از جریمه های رانندگی دریافت نکرده است اما با قانون جدید راهور از امسال پنج درصد مبلغ جریمه ها برای فرهنگساری و پانزده درصد برای خرید تجهیزات به پلیس واگذار می شود. همچنین 60 درصد جریمه های برون شهری به راهداری، 60 درصد جریمه های شهرها به شهرداری هاو 20 درصد نیز به صندوق بیمه و دیه اختصاص یافت.

* مهمترین علت تصادفات نوروزی و مرگ براثر تصادف چیست؟

-مهمترین علت تصادفات نوروزی واژگونی خودروها بود. براساس طبقه بندی واژگونی به علت توجه نکردن به جلو رخ می دهد که این امر از خوردن و آشامیدن،استفاده از تلفن همراه و خستگی و خواب آلودگی ناشی می شود. در نوروز 36 درصد تصادفات واژگونی بود که علت عمده آن خستگی و خواب آلودگی بود. همچنین 70 درصد مرگ و میرهای رانندگی به علت ضربه به سر و شکستگی استخوان رخ می دهد.

اگر خودروها دارای کیسه هوا باشند و سرنشینان از کمربند ایمنی استفاده کنند میزان کشته های رانندگی 6 هزار نفر کاهش می یابد. ضمن اینکه استفاده از کلاه ایمنی توسط موتور سواران می تواند میزان کشته های آنها را 3 هزار نفر کاهش دهد.



*چه تغییراتی در گواهینامه ها ایجاد می شود؟

-در روزهای پایانی سال مصوبه تغییر گواهینامه ها ابلاغ شد. براین اساس گواهینامه به سه گرید پ1،پ2 و پ3 تبدیل شد. ضمن اینکه تغییرات اساسی در زمان گواهینامه صورت گرفته است که به زودی جزئیات آن اعلام می شود.

* نقاط حادثه خیز آزادراه قم - گرمسار اصلاح شد؟

- آزاد راه قم - گرمسار ایمن نیست و نیاز به اصلاحات هندسی دارد. پلیس با ممنوع کردن تردد تریلرها توانست تا حدود زیادی از حوادث این مسیر جلوگیری کند؛ امیدواریم نقاط حادثه خیز به زودی اصلاح شود.

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گفتگو ازمجید غمخوار