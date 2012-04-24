بودجه 175 میلیارد تومانی به صندوق بیمه محصولات کشاورزی اختصاص یافت

بهگزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد مهدی مفتح نماینده مردم رزن در جمع خبرنگاران به تشریح آخرین مصوبات کمیسیون متبوعش پرداخت و اظهار داشت: کمیسیون تلفیق با ایجاد مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در ایران موافقت کرد، بر این اساس در ردیف‌های بودجه نیز رقمی برای این منظور در نظر گرفته شد و در سال 2012 انشالله مقدمات لازم برای مستقر شدن این مرکز در ایران فراهم می‌شود و ردیف‌های بودجه‌ای نیز برای این موضوع پیش‌بینی شد.

مفتح افزود:این مرکز اولین مرکز وابسته به سازمان ملل متحد در ایران خواهد بود.

وی گفت: علاوه بر این کمیسیون تلفیق مقرر کرد، کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی پس از واریز حق بیمه کارگر، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند.



سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: همچنین کمیسیون مقرر کرد بانک‌ها بتوانند تضمیناتی که شهرداری‌ها از طریق پروژه‌های دارای توجیه، ارائه می‌دهند، برای پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی مترو و قطار شهری صرف کنند.

وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق مقرر کرد ایثارگران و حافظان کل قرآن در دانشگاه‌ها به صورت رایگان تحصیل کنند و هزینه تحصیل آنها توسط دستگاهی که تحت پوشش آن قرار دارند، به دانشگاه‌ها پرداخت شود.

وی افزود: همچنین مقرر شد کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی اجازه داشته باشند منابعی را که از خارج شدن افراد تحت پوشش به دلیل توانمند شدن به دست می‌آورند، برای تحت پوشش قرار دادن افراد دیگری که در نوبت هستند، استفاده کند.



سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: مقرر شد برای تأمین آب شرب سالم بهداشتی شهرها و روستاها و محل‌های اسکان عشایر، وزارت نیرو از محل اعتبارات مربوطه، استفاده کند.

وی ادامه داد:همچنین دولت موظف شد برای شهرهای محل احداث مسکن مهر، فضاهای آموزشی، بهداشتی، درمانی، فرهنگی و مذهبی تأمین کند.



محمدمهدی مفتح در ادامه از اختصاص بودجه 175میلیارد تومانی به صندوق بیمه محصولات کشاورزی برای بیمه کردن این محصولات خبر داد.

وی گفت: کمیسیون تلفیق همچنین به رئیس قوه قضاییه این اختیار را داد تا بتواند اعتبارات قوه قضاییه را با رعایت قانون برنامه پنجم توسعه، بین دستگاه‌های این قوه توزیع کند.

مفتح ادامه داد: همچنین سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد برای مردان 60 سال و زنان 55 ساله که حداقل ده سال حق بیمه پرداخت کردند و از کار افتاده شده‌اند، به نسبت سنوات پرداختی حق بیمه، مستمری حق بیمه از کارافتادگی پرداخت شود.



سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 91 تصریح کرد: کمیسیون تلفیق مقرر کرد مرکز خدمات حوزه‌های علمیه حق بیمه سهم کارفرما را برای روحانیون غیر شاغل در سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.



مفتح در پایان از تغییر ردیف اعتباری تخریب و نوسازی مدارس از استانی به ملی طبق مصوبه کمیسیون مطبوعش خبر داد.