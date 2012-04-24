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۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۳۶

فریدون اصفهانیان رئیس شورای شهر زنجان شد

فریدون اصفهانیان رئیس شورای شهر زنجان شد

زنجان - خبرگزاری مهر: فریدون اصفهانیان با پنج رأی مأخوذه به عنوان رئیس جدید شورای اسلامی شهر زنجان انتخاب شد تا برای یکسال آینده در این سمت انجام وظیفه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون اصفهانیان در رقابت برای تصدی ریاست شورای شهر فاطمه حیدری را پیش روی خود داشت که در مقابل سه رأی توانست به سمت رئیس جدید شورای شهر زنجان دست یابد.

امامعلی دادخواه به عنوان تنها کاندیدای تصدی نائب‌رئیسی این شورا توانست با کسب پنج رأی موافق و سه رأی سفید به این مهم دست یابد.
 
همچنین محمد عینی‌فرد نیز که پیش از این به عنوان رئیس شورا در این مجموعه حضور داشت، با هشت رأی به سمت خزانه‌دار شورا درآمد.
 
 در جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر زنجان، سمیه ثابت‌قدم با کسب پنج رأی موافق و سه رأی سفید، منشی اول شورا و کاظم افشارچی نیز با هشت رأی به عنوان منشی دوم انتخاب شدند.
 
کد مطلب 1585316

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