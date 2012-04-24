به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ویژه رئیس جمهور سودان پیش از ظهر امروز با سعید جلیل، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان دیدار کرد.

در این دیدار جلیلی با اشاره به ظرفیت های مختلف کشورهای منطقه تأکید کرد: بیداری اسلامی بستر مناسبی را برای رهاسازی ظرفیت های بالقوه ملت های منطقه علیه رژیم صهیونیستی فراهم کرده است.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به ترفندهای نظام سلطه برای منحرف ساختن افکار عمومی منطقه از تهدیدهای برون زا به ویژه خطرات ناشی از رویکرد تجاوز طلبی رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: عملکرد و دستاورد های درخشان جریان قدرت در دهه اخیر باید به عنوان الگوی موفق و نتیجه بخش ، رویکرد راهبردی کشورهای منطقه را شکل دهد.