توفیق آلبوناصر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای اتلاف سگهای ولگرد نیاز به زمان است چون سگها زاد و ولد زیادی داشته و باید در این باره برای رسیدن شادگان به وضعیت مناسب از نظر بهداشتی تلاش بیشتری صورت داد.

وی افزایش جمعیت سگهای ولگرد را زمینه ساز شیوع بیماریهای مشترک بین حیوان و انسان دانست و افزود: برای اتلاف سگهای ولگرد و سامان بخشیدن به و ضیعت بهداشتی شهر تلاش گسترده ای آغاز شده است.



آلبوناصر افزود: وجود حیوانات سرگردان باعث می شود تا امنیت و بهداشت شهرستان به شدت کاهش یابد و به همین دلیل شهرداری از افزایش جمعیت حیوانات ناقل بیماری جلوگیری به عمل می آورد.



سرپرست شهرداری شادگان رنگ آمیزی جداول خیابانها و بوستانهای شهری را از دیگر اقدامات شهرداری در یک ماه گذشته اعلام کرد.

