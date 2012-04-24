آقاتهرانی:فساد اقتصادی اخیر ناشی از عملکرد خواص بی بصیرت است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جبهه پایداری، حجت‌الاسلام و المسلمین آقاتهرانی در نشستی که در مجتمع فرهنگی، دانشجویی 13 آبان برگزار شد، با بیان اینکه انتخابات یکی از بزنگاه‌های مهم تصمیم‌گیری است، اظهار داشت: باید قبل و بعد از این تصمیم‌گیری درایت به خرج داد اما متاسفانه برخی مواقع این درایت از سوی کوچکترها و بزرگترها اعمال نمی‌شود و از بیانات رهبر معظم انقلاب در این مورد سوءاستفاده سیاسی یا کج فهمی صورت می‌گیرد.

حجت‌الاسلام آقاتهرانی با بیان اینکه حتی یک رأی هم مهم است، افزود: ممکن است با یک رأی یک قانون جابه‌جا شود و حتی بعضی تنها یک رأی نیستند و برخی را با خود همراه می‌کنند.

دبیر کل جبهه پایداری با توصیه به نیروهای حزب اللهی برای تحقیق و تفحص در مورد نمایندگان اصلح قبل از انتخابات ادامه داد: باید تحقیق کنید، وقت بگذارید و ببینید نماینده‌ای که به آن رأی می‌دهید، سابقه‌اش چیست و بعد از انتخابات هم باید پیگیری کنید و ببینید آیا این نماینده‌ای که به مجلس فرستاده‌اید همانی است که مورد رضایت خدا، نظام و شهداء است یا خیر؟

وی در بیان اهمیت این تحقیق و تفحص به موضوع فساد بانکی اخیر اشاره و تصریح کرد: این فساد کار خواص بی‌بصیرت بود و لذا اگر چشم خود را باز نکنیم و چنین افرادی را بالا بیاوریم، ممکن است دوباره از این اتفاقات بیفتد.

جبهه پایداری در انتخاب افراد بخل نشان داد

حجت‌الاسلام آقاتهرانی با تاکید بر اینکه ما در جبهه پایداری در انتخاب افراد بخل نشان دادیم، معیارهای انتخاب جبهه پایداری را معیارهای رهبری از جمله متصل نبودن به کانون قدرت و ثروت و ساکت نبودن در فتنه عنوان کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در جلسه‌ای ضمن تواصی به حق صریحاً گفتند آنهایی را که به کانون قدرت و ثروت وصل هستند، به مجلس نفرستید چراکه عاقبت به خیر نمی‌شوید، ما نیز برهمین اساس آنهایی را که پول زیاد خرج می‌کنند در لیست نیاوردیم.

نماینده مردم تهران در مجلس به دومین معیار یعنی ساکت نبودن در فتنه اشاره کرد و گفت: عملکرد یک شخص در فتنه صفر بوده است و خودش نیز به این موضوع اذعان داشته اما در لیست قرار می‌گیرد و برخی می‌گویند این شخص باید در لیست بماند؛ یا برخی در مصاحبه‌های خود اعلام کردند که عوامل فتنه، فقط دو نفر بودند، آیا چنین اشخاصی صلاحیت بودن در لیست را دارند؟

شیوه ها و روش های اعضای جبهه پایداری با یکدیگر متفاوت است

وی در پاسخ به مطلبی مبنی بر اینکه «یکی از اعضای جبهه پایداری در مورد طرح سئوال از رئیس جمهور، جواب‌های احمدی‌نژاد را عاقلانه و منطقی دانسته است» این اظهارنظر را شخصی دانست و تصریح کرد: ما در جبهه پایداری سعی بر وحدت داشتیم و وحدت خوبی برقرار کردیم اما طبیعی است که شیوه‌ها و راه‌های برخی فرق می‌کند.

هیچگاه لیست جبهه پایداری و متحد یکی نمی شود

حجت‌الاسلام آقاتهرانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا اتحاد بین جبهه متحد و پایداری صورت نگرفت و آیا امکان آن در دور دوم نیست، گفت: قبلاً هم گفتیم این دو لیست یکی نمی‌شود چون ما اصلح را انتخاب کردیم؛ ضمن اینکه به مردم گفته بودیم اینها اصلح‌اند و بعد آن نمی‌توانستیم حرف خود را نقض کنیم، همچنین 5 بار خواستیم وحدت ایجاد کنیم اما هر بار یک اتفاق می‌افتاد و نمی‌شود.

دبیر کل جبهه پایداری تاکید کرد: من یقین دارم افراد جبهه پایداری اصلح هستند و شرعاً آن را به عهده می‌گیرم.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته شده تمایل جبهه پایداری برای ریاست علی لاریجانی در مجلس نهم است، ضمن رد و نقض این شایعه تصریح کرد: ما کماکان به لاریجانی نقد داریم، رهبر معظم انقلاب فرمودند در فتنه شفاف حرف بزنید اما وی حرف نزد.

حجت‌الاسلام آقاتهرانی درباره اینکه آیا مجلس در مورد مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها طرحی دارد یا خیر؟ گفت: اگر مجلس به مسائل اصلی بپردازد، بله راهکار دارد اما با این مجلس که درگیر مسائل فرعی و درگیری‌های جانبی است و اصلاً در این فازها نیست این طرح امکان‌پذیر نیست.

دبیر کل جبهه پایداری در مورد بحث حجاب و عفاف و مبارزه با بدحجابی با انتقاد از اینکه همت جدی بین مسئولان و دستگاه‌ها در این زمینه نیست، افزود: تا زمانی که همت وجود نداشته باشد کاری صورت نمی‌گیرد؛ از همه می‌خواهم تا جایی که امکان دارد به وظیفه خود عمل کنند.

حجت‌الاسلام آقاتهرانی در پاسخ به سئوالی دیگری در مورد اینکه افراد جبهه پایداری چقدر از تخصص برخوردار هستند، تصریح کرد: ما در این زمینه نیز دقت زیادی به خرج دادیم، برخی از افراد اقتصاددان اسلامی هستند، برخی دو رشته دانشگاهی و حوزوی را پشت سرگذاشته‌اند، حتی فکر کردیم در این مورد که در کمیسیون‌ها چه افرادی و با چه تخصصی قرار بدهیم؛ اما به ما انگ زدند که شما ضدآخوندی هستید، اما 8 نفر از ما آخوند هستند.

دبیر کل جبهه پایداری در ادامه تاکید کرد: به سهم بندی اصلاً اعتقاد نداریم، نه بدهکاریم و نه طلبکار؛ صالح مورد قبول را قبول نداریم؛ فقط اصلح، مورد قبول ماست.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جبهه پایداری مبادرت به تخریب رقیبان کرده است، ضمن رد شدید این مطلب گفت: تخریب که نکردیم هیچ، تبلیغ خودمان را هم نکردیم چون پول نداشتیم، حتی از 30 سایت فعال در تهران، 4 سایت، تبلیغ ما را می‌کرد که 3 تای آن را بستند.

نمایندگان باید کارنامه داشته باشند

حجت‌الاسلام آقاتهرانی در پایان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه نمایندگان باید کارنامه داشته باشند، ضمن تاسف از نبود این طرح و اجرای آن گفت: با این مجلس کنونی که دچار بی‌ نظمی شدید است این طرح‌ها امکان‌پذیر نیست، برخی که رای نیاورده‌اند اصلاً به مجلس نمی‌آیند، برخی کمیسیون‌ها هم تشکیل نمی‌شود و این خیلی بد است. برای همین بود که طرح نظارت بر مجلس قرار شد تصویب و اجرا شود که البته آن هم نشد.