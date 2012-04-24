به گزارش خبرنگار مهر، هاشم میرزاخانی ظهر سه شنبه در نشست با فیلمسازان و عکاسان استان اردبیل تولید انجمن سینمای جوانان را به دو بخش آماتوری و حرفه ای تقسیم کرد و افزود: در بخش آماتوری فیلمساز فقط از تجهیزات انجمن استفاده می کند، اما در تولید حرفه ای، فیلمنامه بعد از تصویب در شورای ستاد مرکزی، با عقد قرارداد و تخصیص 60 تا 100 میلیون ریال وارد مرحله تولید می شود.

وی از دیگر طرحهای انجمن سینمای جوانان ایران در حوزه حمایت از فیلم کوتاه، اکران این فیلمها در سینماهای کشور را یادآور شد و اضافه کرد: هم اکنون اکران فیملهای کوتاه در سیمنای آزادی و سپیده تهران آغاز شده و با سینما فلسطین نیز مذاکراتی در خصوص اکران آثار منتخب صورت گرفته و این رایزنیها در سایر سینماهای کشور نیز در جریان است.

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران با برشمردن فعالیتهای دو سال اخیر ستاد مرکزی، به فعالیتهای جدید آموزشی اشاره کرد و یادآور شد: در سیستم جدید آموزش برای جمع آوری طرح درسی و یکسان سازی آزمون ورودی و آموزش در دفاتر شصت گانه کشور از حضور 70 استاد از دانشگاهها و مراکز آموزشی استفاده شده و علاوه بر دوره بلند مدت فیمسازی، دوره های مشاغل سینمایی نیز طراحی شده است.

وی در خصوص موفقیت سیستم جدید آموزشی از کسب جایزه و تندیس توسط هنرجویان ترم سه فیلمسازی در جشنواره منطقه ای خراسان شمالی خبر داد و به فارغ التحصیلان دوره های گذشته نیز نوید برگزاری دوره های تکمیلی و تخصصی با تعیین گرایش و ارائه مدرک کاردانی از سازمان فنی و حرفه ای را داد.

جشنواره فیلم اولی ها برگزار می شود

میرزاخانی در حوزه آموزشی با اشاره به ضعف فیلمنامه در سینما و تلویزیون، از مدرسان فیلمنامه نویسی سینمای انجمن جوانان کشور خواست تا هنرجویان و فیلمسازان را در زمینه خلق فیلمنامه های خوب یاری کنند.

وی همچنین به اولین همایش فارغ التحصیلان انجمن بعد از 28 سال و برگزاری اولین جشنواره فیلم اولیها اشاره کرد و از هنرجویان دفتر انجمن سینمای جوانان خواست تا آثار خود را برای جشنواره آماده کنند.

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران راه اندازی سامانه آموزش را از دیگر فعالیتهای انجمن سینمای جوانان در سال گذشته خبر داد و متذکر شد: بزودی سامانه تولید و سایر واحدها نیز راه اندازی خواهد شد.

وی در خصوص جشنواره های سینمای جوانان، هدف از برگزاری جشنواره را جدی تر شدن مقوله استعدادیابی برشمرد و با اشاره به جشنواره بیست و هشتم فیلم کوتاه تهران و نحوه برگزاری آن و افزایش جوایز تصریح کرد: در سال اخیر از برگزیدگان سال گذشته دعوت به عمل آمده تا با حمایت انجمن، فیلم جدید خود را برای جشنواره بعدی تولید کنند.

فیلمسازان خرده فرهنگهای منطقه ای را معرفی کنند

میرزاخانی با اشاره به آثار راه یافته به جشنواره پادوآ ایتالیا، سطح بالای آثار تولیدی انجمن را یادآور شد و افزود: انجمن سینمای جوانان به این جشنواره 12 فیلم فرستاده بود که از بین سه هزار و 700 فیلم ارسالی به جشنواره، هر 12 عنوان فیلم وارد بخش مسابقه شده و امیدواریم حداکثر جوایز جشنواره فوق نیز به این آثار تعلق پذیرد.

وی از فیلمسازان استان اردبیل خواست تا خود را برای تولید کارهای اپیزودیک با معرفی خرده فرهنگهای بومی منطقه، جهت شرکت در جشنواره فجر آماده کنند و از عکاسان نیز دعوت کرد تا با ثبت چشم اندازهای بی نظیر استان و حضور در جشنواره ها و محافل هنری زیباییهای استان را به رخ جهانیان بکشند.

این مسئول همچنین با اشاره به دغدغه هنرمندان استان اردبیل عنوان کرد: اردبیل در حوزه هنر جایگاه خوبی دارد و هنرمندان این استان در سطح کشور و فراتر از آن به خوبی درخشیده اند که جوایز آنها در سطوح ملی و بین المللی موید این نکته است.

وی در پایان در پاسخ به درخواست هنرمندان شهرستان پارس آباد در خصوص تاسیس دفتر در این شهرستان تاکید کرد: به دلیل ضعف دفاتر شصت گانه، تاسیس دفتر به شرط تامین ساختمانی با نام انجمن سینمای جوانان شهرستان مذکور توسط مدیران و مسئولین استان و شهرستان امکان پذیر است.