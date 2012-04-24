به گزارش خبرنگار مهر، دویست و سی و سومین جلسه شورای اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی صبح امروز سه‌شنبه پنجم اردیبهشت 91 با حضور اعضاء در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

دراین جلسه که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس شورای اسلامی‌شدن دانشگاهها، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر اعضاء برگزار شد، دبیرخانه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی گزارشی توصیفی ـ تحلیلی از میزان اجرای راهبردهای سند دانشگاه اسلامی ارائه کرد.

در این گزارش به مهمترین اقدامات و مصوبات شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در راستای تحقق سیاست‌های سند دانشگاه اسلامی در سال‌های اخیر اشاره شده است.

ضرورت نگاه عملیاتی در فرآیند تدوین نقشه دانشگاه اسلامی

در ادامه جلسه دکتر کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، ضمن بیان ضرورت نگاه عملیاتی در فرآیند تدوین نقشه و ارایه راهکارهایی اجرایی در دو حوزه محتوایی و اجرایی، توجه به جهت‌گیری اسلامی در محیط دانشگاه را مورد تأکید جدی قرار داد.

به گزارش مهر، دکتر مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز ضمن ابراز خرسندی از اقدامات تحول‌آفرین شورای اسلامی‌شدن در سال‌های اخیر، سخنان امام(ره) و مقام معظم رهبری را مبنای تدوین سیاست‌های راهبردی دانشگاه اسلامی معرفی کرد.

ارائه گزارش روند تدوین نقشه دانشگاه اسلامی

در ادامه جلسه دبیر شورای اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها گزارشی از روند تدوین نقشه دانشگاه اسلامی در ذیل اسناد بالادستی در دو حوزه علم دینی و فرهنگ اسلامی ارائه کرد.

حجت الاسلام شاطری افزود: در جلسه 212 شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در اسفندماه سال 1389 مصوب شد تا در راستای تعیین حوزه مأموریت شورای اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در تعامل با نقشه‌های کلان حوزه علم و فرهنگ کشور، وظیفه تدوین نقشه اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شامل دو حوزه علم دینی و فرهنگ اسلامی در ذیل اسناد فرادستی بر عهده شورا قرار گیرد و به دنبال آن دبیرخانه شورای اسلامی شدن بخش‌هایی از این سند را آماده ارائه به جلسات کرده است.

تاکید بر ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت صاحب‌نظران دانشگاهی و حوزوی

در پایان جلسه دبیرخانه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، موظف شد نسبت به ایجاد بستر و سامانه مناسب جهت مشارکت صاحب‌نظران و ذی نفعان دانشگاهی و حوزوی اقدام کرده و فضا و فرصت استفاده از اندیشه ایشان را در این فرآیند تأمین کند.