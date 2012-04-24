سوریه قوی تر از گذشته بحران را پشت سر خواهد گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، محمد الشعار در دیدار با افسران و دنشجویان افسری دانشگاه نظامی "باسل الاسد" اعلام کرد: سوریه آمادگی دارد امنیت و ثبات در کشور را برقرار کند و قوی تر از 14 ماه گذشته بحران کنونی را پشت سر بگذارد.

وی در ادامه گفت: این مهم با آگاهی و بیداری ملت سوریه و پایبندی مردم به وحدت ملی و حمایت از "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه محقق خواهد شد.

الشعار خاطرنشان کرد: ارتش سوریه با تمام توان خود تلاش خواهد کرد مانع از آسیب رساندن به امنیت میهن و شهروندان سوری شود.

وی با بیان این مطلب افزود: سوریه در معرض توطئه و حملات تحریک آمیزی قرار دارد که طرف های خارجی عامل آن هستند و سعی دارند امنیت و ثبات این کشور را هدف قرار دهند که این اقدامات در نتیجه مواضع ملی میهنی سوریه و مخالفت آن با سیاست سلطه و حمایت از مقاومت در منطقه صورت می گیرد.