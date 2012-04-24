  1. بین الملل
۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۲۵

وزیر کشور سوریه:

سوریه قوی تر از گذشته بحران را پشت سر خواهد گذاشت

سوریه قوی تر از گذشته بحران را پشت سر خواهد گذاشت

وزیر کشور سوریه ضمن تشریح دلایل توطئه های خارجی علیه این کشور اعلام کرد که سوریه قوی تر از گذشته بحران را پشت سر خواهد گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، محمد الشعار در دیدار با افسران و دنشجویان افسری دانشگاه نظامی "باسل الاسد" اعلام کرد: سوریه آمادگی دارد امنیت و ثبات در کشور را برقرار کند و قوی تر از 14 ماه گذشته بحران کنونی را پشت سر بگذارد.

وی در ادامه گفت: این مهم با آگاهی و بیداری ملت سوریه و پایبندی مردم به وحدت ملی و حمایت از "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه محقق خواهد شد.

الشعار خاطرنشان کرد: ارتش سوریه با تمام توان خود تلاش خواهد کرد مانع از آسیب رساندن به امنیت میهن و شهروندان سوری شود.

وی با بیان این مطلب افزود: سوریه در معرض توطئه و حملات تحریک آمیزی قرار دارد که طرف های خارجی عامل آن هستند و سعی دارند امنیت و ثبات این کشور را هدف قرار دهند که این اقدامات در نتیجه مواضع ملی میهنی سوریه و مخالفت آن با سیاست سلطه و حمایت از مقاومت در منطقه صورت می گیرد.

کد مطلب 1585359

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