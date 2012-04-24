آموزش و پرورش صاحب نخستین مدیر کل فرهنگی و هنری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش بنا به پیشنهاد معاون پرورشی وفرهنگی وزارت آموزش و پرورش، محمدابراهیم محمدی را به سمت مدیرکل فرهنگی و هنری منصوب کرد.

بر اساس این گزارش با تفکیک شدن معاونت پرورشی وتربیت بدنی به دو معاونت مستقل ، معاونت پرورشی و فرهنگی در تشکیلات جدید دارای سه اداره کل شد که درطی این حکم اداره کل تازه تاسیس فرهنگی وهنری اولین مدیرکل خود را شناخت.

در حکم وزیر آموزش و پرورش به نخستین مدیر کل فرهنگی هنری آموزش و پرورش بر مطالعه وطراحی برنامه ها وفعالیتهای فرهنگی و هنری متناسب با رهنمودهای مقام معظمرهبریتاکید شده است.

همچنین بازنگری و تطبیق فعالیتهای موجود با وظایف فرهنگی وهنری مندرج در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، برنامه ریزی درابعاد فرهنگی، هنری، شناسایی ظرفیتها و تعامل قوی با دستگاههای فرهنگی و مراکز هنری کشور، تقویت و تجهیز مراکز فرهنگی تربیتی در سطح ملی و استانی با رویکرد نوآوری و بکارگیری شیوه های جذاب متناسب با نیازهای دانش آموزان و بازنگری در مسابقات و جشنواره های فرهنگی وهنری دانش آموزان از نظر کیفی و کمی از دیگر موارد مورد تاکید در حکم نخستین مدیر کل فرهنگی و هنری آموزش و پرورش است.