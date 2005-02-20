سه سال حبس براي تصاحب غير قانوني اموال ديگران

غلامرضا اخلاقي در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : بر اساس ماده 674 قانون مجازات اسلامي هر گاه اموال منقول و غير منقول يا نوشته هايي از قبيل سفته ، قبض و چك و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن به كسي داده شود و بنا بوده كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه اشياء نزد بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف و يا مفقود نمايد در صورت شكايت صاحب اموال محكوم به حبس خواهد شد .

وي گفت : براي تعقيب فردي كه مرتكب جرم خيانت در امانت شده بايد به دادسرا و دادگاهي كه جرم در آن حوزه واقع شده مراجعه نمود و طرح شكايت نمود تا مورد رسيدگي قرار گيرد.

وي در ادامه افزود : چنانچه امانت گذار مال خود را از فردي كه اموال خود را جهت نگهداري سپرده ، مطالبه كند فرد موظف است آن را به امانت گذار برگرداند اما چنانچه فرد از اين كار امتناع كند از تاريخ خودداري مسئول هر گونه نقصي خواهد بود كه متوجه مال است و بايد خسارت وارده را پرداخت كند.

مستشار قضايي معاونت آموزش قوه قضاييه خاطر نشان كرد : در صورتي كه اموالي كه به فردي سپرده شده بر اثر بي احتياطي و بدون قصد و غرضي مفقود شود نمي توان به هيچ عنوان فردي كه اموال به وي سپرده شده را به عنوان جرم خيانت در امانت تحت تعقيب قرار داد .