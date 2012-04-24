10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به توسعه کشاورزی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طالبی قبل از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد اجرایی طرح توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد، گفت: از 36 میلیون هکتار اراضی قابل کشت در کشور فقط نیمی از آن مورد بهره برداری قرار گرفته است که هدف از ایجاد این کارگروه زیر کشت بردن بقیه آن است.

طالبی با بیان اینکه طرح های ارائه شده از ستادهای شهرستانی و استانی در مدت 20 روز بررسی و نتیجه قبول و یا رد آن اعلام می شود، اظهار داشت: دوره تنفس، مشارکت و بازپرداخت تسهیلات ارائه شده به طرح ها 15 سال با سود تقریبی 7 درصد است.

وی بیان کرد: به منظور تسهیل در این امر، پرداخت سرمایه در گردش برای توسعه بخش کشاورزی چهار ساله است.