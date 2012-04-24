توقف فروش گاز مصر به اسرائیل اقدامی تاریخی و انقلابی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، شیوخ قبایل و رهبران سیاسی صحرای سینا قطع گاز مصر به رژیم صهیونیستی را تصمیمی تاریخی توصیف کردند که نخستین اقدام ملی پس از انقلاب 25 ژانویه است.

"شیخ محمد المنیعی" یکی از این شیوخ اظهار داشت : تصمیم مصر برای توقف صادرات گاز از نتایج سقوط رژیم حسنی مبارک است که ملت مصر به ویژه اهالی صحرای سینا با این اقدام دریافتند امور، روند صحیحی را طی می کند و این اقدام تاریخی عزت و کرامت را برای شهروندان مصری به همراه دارد.

"صلاح الطبرانی" دبیر حزب آزادی و عدالت در استان سینای شمالی ضمن استقبال از قطع صادرات گاز به فلسطین اشغالی اعلام کرد که این مسئله یک تکلیف بود که بلافاصله باید بعد از انقلاب انجام می شد.

خبر لغو قرارداد گازی مصر با رژیم صهیونیستی که روز یکشنبه اعلام شد شوک بزرگی را به مقامات صهیونیست وارد کرد تا جایی که برخی مسئولان نظامی این رژیم، مصر را به اشغال صحرای سینا در صورت ادامه اقدامات ضد اسرائیلی این کشور تهدید کردند.

