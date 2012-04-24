مهاجرت به خوزستان حاکی از ایجاد فرصتهای شغلی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی پیش از ظهر سه شنبه در کارگروه توسعه اشتغال شهرستان اهواز اظهار کرد: در راستای توسعه اشتغال در استان حرکتها و اقدامات خوبی در سال گذشته صورت گرفت که امسال نیز هر کدام از دستگاه های اجرایی با اعلام میزان تعهد خود نسبت به توسعه اشتغال در استان اقدام کنند.

وی با تاکید بر توسعه فعالیتهای خود اشتغالی و عدم تکیه بر مجوزهای استخدام دولتی ، افزود: در سال جاری در حدود 40 هزار شغل تنها در بخش کشاورزی باید ایجاد شود که این اشتغال ایجاد شده اگر برای پروژه های دو ساله باشد، امسال 20 هزار شغل و سال آینده نیز 20 هزار شغل دیگر در بخش کشاورزی محقق می شود که این رقم بدون سهمیه سال آینده است.



حجازی با بیان اینکه امسال در استان به ازای راه اندازی هر تخت بیمارستان، مجوز استخدام 20 نفر داده می شود، گفت: بر این اساس پیش بینی می شود در سال جاری دو هزار و 200 نفر در بیمارستانهای استان استخدام شوند.



وی همچنین به پنج هزار نفر نیروی تبدیل وضعیتی اشاره کرد و افزود: استخدام یک هزار و 460 نفر نیز در آموزش و پرورش نیز برای سال جاری قطعی شده که این رقم ممکن است به دو هزار نفر نیز افزایش یابد.



استاندار خوزستان با بیان اینکه بهره برداری از واحدهای فنی و حرفه ای نیز منجر به ایجاد شغل و استخدام می شود، ادامه داد: طرحهای بزرگ پیمانکاری موجود در استان نیز بر آمار فرصتهای شغلی می افزاید.

وی با اشاره به تعهد ایجاد 2.5 میلیون شغل در استان در سال 90 ، گفت: مرکز آمار خوزستان راست آزمایی دو میلیون شغل ایجاد شده را در خوزستان قطعی دانسته و این در حالی است که بسیاری از فرصتهای شغلی ایجاد شده نیز از جمله افزایش اشتغال در جامعه مشاورین، اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و ساختمان، بسیاری از مشاغل پیمانکاری و بنایی، شاغلان در پروژه های شهرداری و... در آمارها نیامده است.



حجازی با تاکید بر اینکه هدف ما توسعه اشتغال در همه شهرهای استان است، تصریح کر: آمارها حاکی از آن است که مهاجرت به شهرستان اهواز به دلیل تامین شغل در حال افزایش است که در راستای پیشگیری از افزایش این مورد ایجاد اشتغال در شهرهای دیگر استان ضروری است.



وی بر ضرورت توجه به اشتغال در حاشیه شهراهواز نیز تاکید کرد و گفت: با توجه به بافت متفاوت حاشیه شهر و همچنین اقشار موجود در آن باید برای توانمند سازی و توسعه اشتغال این بخش برنامه ریزی جدی صورت گیرد و ظرفیتهای شغلی متناسب با وضعیت موجود فراهم شود.