محدودیتی برای ارائه خدمات درمانی به زنان معتاد وجود ندارد

محمد باقر صابری زفرقندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مواد مخدر براساس مکانیسم تاثیر روی سیستم عصبی مغز در انواع مختلفی دسته بندی می شود. مواد افیونی که عمدتا از تریاک و مشتقات آن همانند تریاک،مرفین، هروئین و کدئین بوده یا مواد محرکی که از آمفتامین و مت آمفتامین مشتق شده است. برای مواد محرک نام های خیابانی متعددی وجود دارد که قاچاقچیان برای بازاریابی و فریب افراد از نام های فریبنده استفاده می کنند. نام هایی به اسم فرشته یا موارد مشابه نام خیابانی ترکیبات محرک است.

وی ادامه داد: این مواد تمام عوارض و خطرات مواد محرک مثل شیشه یا اکس را دارد.

مدیرکل درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر درخصوص میزان مصرف کوکائین در کشور گفت: کوکائین هرچند از گیاه خاصی به دست می آید و در گروه مواد محرک جای دارد، بیشتر در کشورهای آمریکایی و بعضا آفریقایی تولید و مصرف بالایی دارد. خوشبختانه شیوع کوکائین در کشور قابل توجه نیست. مصرف کوکائین به شدت وابسته زا است و یک بار مصرف آن منجر به اعتیاد شدید می شود.

صابری زفرقندی با اعلام اینکه هیچ تفاوت جنسیتی برای درمان اعتیاد وجود ندارد تاکید کرد: خدمات یکسان و مفید درمانی برای زنان و مردان در دسترس است و در کشور محدودیتی برای ارائه خدمات به زنان معتاد وجود ندارد. آنچه مهم است اینکه پرداختن رسانه ای و تبلیغات بی منطق و هیاهو روزنامه ای در مورد راه اندازی مراکز ویژه درمان زنان نه تنها مشکلاتی بر بار اعتیاد در زنان اضافه می کند بلکه با ایجاد انگ اجتماعی احتمال مراجعه این افراد را باری درمان کم می کنند.

وی افزود: هیچکس وجود زنان معتاد در کشور را نفی نمی کند. از طرفی تاکنون موردی که زنی به دلیل اعتیاد به مرکز درمانی مراجعه کرده و پذیرش نشده باشد نیز گزارش نشده است. آسیب جدی در بزرگنمایی های غیر قابل توجیه از اعتیاد در زنان و کودکان است.

صابری زفرقندی با بیان اینکه معتادان پرخطر براساس ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر باید نگهداری شوند گفت: معتادان پرخطر که به دلیل بی خانمانی و تزریق مواد مواد و استفاده از سرنگ های مشترک و انجام رفتارهای بزه کارانه خطر انتقال عفونت های پر خطر را به جامعه سالم چند برابر می کنند و حاضر و قادر نیستند به مراکز درمان یا مراکز کاهش آسیب مراجعه کنند، ماده 16 مبارزه مواد مخدر مسئولان را مکلف کرده است تا برای درمان این افراد مراکزی را پیش بینی کند.

به گفته مدیرکل درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر، مراکز نگهداری موضوع ماده 16 به همین منظور در حال راه اندازی است که در برخی از استانها عملیاتی شده است. حساسیت برانجام درست و منطبق بر ضوابط بهداشتی برای این گروه اولویت اصلی است و تمام تلاش مسئولان امر براین است تا در چارچوب قواعد علمی مراکز این ماده تاسیس و براساس اصول بهداشتی – درمانی اداره شود.



