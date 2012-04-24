هتلهای سوریه ماهانه 5 نوبت بازرسی می شوند

حسین فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام کرد: به منظور رعایت نکات بهداشتی و پیشگیری از بروز بیماریها، بازرسیهای بهداشتی از هتلهای محل اقامت زائرین به طور مستمر انجام می‌شود.

وی افزود: کارشناسان بهداشت محیط طی هر ماه، پنج بار نشبت به انجام بازدیدها اقدام می‌کنند که در بازدیدهای فوق مواد غذایی، شیوه طبخ مواد غذایی و بهداشت رستورانها را مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌گیرند.

نماینده مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر در سوریه اظهار داشت: طرح امتیاز بندی و رتبه بندی هتلها از دو سال گذشته در سوریه به اجرا در آمده که بر اساس آن، به صورت ماهانه در 5 نوبت 270 هتل در کشور سوریه که طرف قرارداد برای اسکان زائران ایرانی هستند مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

نماینده مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر با اشاره به برگزاری کلاسهای آموزشی برای آشپزان، مدیران هتل و عوامل خدماتی گفت: این کلاس‌های آموزشی توسط مهندسان بهداشت به صورت ماهیانه انجام می‌پذیرد. این در حالی است که کلاسهای آموزشی به صورت متمرکز نیز در محل سازمان حج و زیارت نیز در این زمینه برگزار می‌شود.