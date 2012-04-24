پیکر 2 شهید گمنام در مشهد تشییع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شادکام صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) با حضور بیش از 15 هزار نفر از عزاداران فاطمی در عرصه میدان شهدا برگزار خواهد شد که در جریان این مراسم پیکر پاک 2 شهید گمنام سال های دفاع مقدس بر دوش مردم شهید پرور مشهد تشییع و در جایگاه ابدی خود آرام خواهند گرفت.

وی در ادامه با اشاره به سخنرانی امام جمعه مشهد و مصیبت خوانی و مرثیه سرایی ذاکران اهل بیت، اظهار کرد: این مراسم که به همت سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد و با همکاری دفتر امام جمعه برپا می شود از ساعت 9 الی 11 صبح روز چهارشنبه همزمان با سالروز شهادت ام ابیها فاطمه زهرا(س) پذیرای عزاداران حسینی خواهد بود.

شادکام بیان کرد: به منظور تامین رفاه حال زائران و عزاداران فاطمی بیش از 5 هزار متر مربع از عرصه میدان شهدا توسط سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد مفروش می شود و بالغ بر400 دستگاه اتوبوس به منظور انتقال مردم به نقاط مختلف شهر آماده سرویس دهی هستند

وی با اشاره به دیگر برنامه های اجرا شده در طول دهه فاطمیه از سوی شهرداری مشهد گفت: امروز نیز راهپیمایی بزرگ "حافظان حجاب" با هدف ترویج فرهنگ حجاب فاطمی، در بولوار سجاد(ع) صورت می گیرد.