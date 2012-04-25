ابراهیم قاسمپور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار تیمهای مس کرمان و مس سرچشمه ضمن بیان مطلب فوق افزود: ما سختترین بازی خانگی خود را در کرمان مقابل تیم مس سرچشمه باید انجام دهیم که امیدواریم با پیروزی در این بازی خیالمان برای بقا در لیگ برتر تا حدود زیادی راحت شود.
وی در همین خصوص افزود: مطمئن باشید در دربی کرمان بازیکنان مس سرچشمه مقابل ما انگیزه بیشتری نسبت به بازیهایی که مقابل استقلال و فجرسپاسی انجام دادهاند، داشته و حتی میتوان گفت بازیکنان دو تیم برای این بازی با هم کری دارند.
سرمربی تیم فوتبال مس کرمان در خصوص اظهارات جعفری، مدیرعامل باشگاه فجرسپاسی در خصوص اینکه نتیجه دربی کرمان از قبل مشخص بوده و مس سرچشمه بازی را واگذار خواهد کرد، گفت: جعفری با این مصاحبهای که انجام داده "زرنگ بازی" در آورده است! او در واقع دست پیش میگیرد تا پس نیفتد. جعفری میتواند علاوه بر ناظران فدراسیون فوتبال خودش هم ناظر ویژه برای بازی ما بفرستد. بهتر است جعفری برای بقای تیمش خودش کاری کند نه اینکه منتظر کمک و اقدام دیگران باشد.
وی با انتقاد از عملکرد کادر فنی تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: کادر فنی تیم ملی پیش از بازی با موریتانی گفته بود که بازیکنان را برای دو روز در اختیار خواهد داشت و سپس در اختیار باشگاههایشان قرار میدهد اما نه تنها دو روز شد چهار روز، بلکه پیش از بازی با ملوان، احمد حسنزاده را مصدوم و دو بازیکن دیگر مس را خسته تحویلمان دادند.
قاسمپور تاکید کرد: نمیدانم چرا از بازیکنی که در حال حاضر در ترکیب تیم ما بازی میکند در سالن تست گرفته میشود؟! باید مسئولان تیم ملی برنامهریزی بهتری داشته باشند و شرایط باشگاهها را نیز درک کنند.
وی با اعلام اینکه به غیر از احمد حسنزاده، محسن خلیلی و ارشاد یوسفی نیز در بازی با مس سرچشمه قادر به همراهی تیم مس نخواهند بود، تصریح کرد: خوشبختانه برای این دیدار بازیکن محروم نداریم.
دیدار تیمهای فوتبال مس کرمان و مس سرچشمه از هفته سی و دوم رقابتهای لیگ برتر ساعت 17 روز جمعه در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار میشود.
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