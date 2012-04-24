برگزاری همایش فاطمیون در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد مدیر کل تبلیغات اسلامی استان بعد از ظهر سه شنبه در این مراسم به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) گفت :سراسر زندگانی صدیقه طاهره (س)، مملو از مکارم اخلاق و رفتارهای نمونه و انسانی است.

نورالله ولی نژاد در ادامه با بیان اینکه اگر بخواهیم به تحلیل زندگی این بانوی بزرگ بپردازیم، باید بگوییم که فاطمه (س) بانویی است، که در ایمان و عقیده، فکر و اندیشه، عمل به وظایف واجب و رفتار و کردار در حوزه های فردی و اجتماعی، از منبع پر فیض قرآن کریم الهام گرفته و این الهام را در سراسر زندگانی کوتاه خویش، به ظهور رسانده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان در پایان اظهار داشت : فاطمه زهرا (س) در نزد شیعیان اگر چه امام نیست، اما مقام و منزلت او در نزد خداوند و در بین مسلمانان به خصوص شیعیان، نه تنها کمتر از سایر ائمه نیست، بلکه آن حضرت همتای امیر المؤمنین و دارای منزلتی عظیم‌تر از سایر ائمه طاهرین (علیهم السلام) است.