علی خواجه بیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همانگونه که پیش از این اعلام کرده بودیم، این واحد بر نحوه ارائه خدمات و همچنین رعایت موازین اخلاقی و بهداشتی تمام باشگاههای ورزشی فعال در سطح استان به شکل جدی نظارت میکند.
وی ادامه داد: در این راستا بازرسان این اداره کل به صورت سرزده و دورهای از باشگاههای ورزشی سطح استان بازدید کرده و علاوه بر برخورد جدی، متخلفان را به اداره اماکن نیروی انتظامی به منظور پلمپ آن باشگاه معرفی میکنند.
تخلفاتی که منجر به پلمپ باشگاههای ورزشی مختلف میشود
مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات اداره کل ورزش و جوانان استان قم افزود: از جمله تخلفاتی که منجر به پلمپ باشگاههای ورزشی مختلف میشود، عدم اخذ مجوز فعالیت، رعایت نکردن موازین اخلاقی، گرانفروشی و بهداشت نامناسب محیط باشگاه است.
وی با اشاره به باشگاههای ورزشی متخلف که در نیمه دوم سال گذشته پلمپ شدهاند، یادآور شد: تعدادی از باشگاههای فعال در مناطق دو و سه شهر قم در بازرسیهای اخیر به دلیل عدم رعایت موارد قانونی و برخورداری از بیشترین آمار تخلفات، با پلمپ جریمه شدهاند.
خواجهبیاتی یکی از مهمترین تخلفات باشگاههای ورزشی را استفاده از داروهای غیرمجاز و عامل دوپینگ عنوان کرد و بیان داشت: با وجود پیگیریهای جدی هنوز شاهد توزیع و مصرف داروهای غیر مجاز در باشگاهها هستیم و البته این اداره کل نیز از طریق قانون با جدیت برخورد خواهد کرد.
وی در ادامه از صدور اخطار مکتوب به 15 باشگاه ورزشی متهم به تخلف در سطح استان خبر داد و یادآور شد: در صورت مشاهده و دریافت گزارش تخلف مجدد، بدون کمترین بخشش نسبت به جمع آوری و پلمپ باشگاههای مورد نظر اقدام خواهد شد.
توجه ورزشکاران به موازین اسلامی در هنگام ورود و خروج از باشگاه
مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات اداره کل ورزش و جوانان استان قم از عموم مردم و شهروندان قمی خواست هرگونه تخلفات در باشگاههای ورزشی را از طریق شماره پیامک 3000670825 و شماره تماس 2937039 به این واحد اطلاع رسانی کنند.
وی به موضوع آییننامه فعالیت باشگاههای ورزشی استان قم اشاره کرد و اظهار داشت: با استناد به قانون تاسیس باشگاه و ورزشگاه توسط مردم و نیز آییننامه اجرایی مربوطه و مصوبه کمیسیون ماده پنج اداره کل ورزش و جوانان استان قم، باشگاههای ورزشی فعال در نقاط مختلف شهر موظف به رعایت تمامی قوانین و مقررات باشگاهداری هستند.
خواجهبیاتی یکی از موارد این آییننامه را رعایت شئونات و اخلاق اسلامی برای تمامی ورزشکاران و مربیان ذکر کرد و عنوان داشت: همچنین الزامی بودن پوشش مناسب و متعارف و لزوم توجه ورزشکاران به موازین اسلامی در هنگام ورود و خروج از باشگاه الزامی و ضروری است.
وی اظهار داشت: استفاده از موسیقی غیرمجاز و کلامدار در محیط باشگاهها ممنوع است، ضمن اینکه باشگاهداران باید بدانند که استفاده از تلفنهای همراه، دوربین عکاسی و دوربین فیلمبرداری در محیط، اماکن و باشگاههای ورزشی بانوان نیز جزو موارد ممنوع به شمار می رود.
خواجه بیاتی به مهر خبر داد:
برخود قانونی با باشگاههای ورزشی متخلف در ورزش قم/ صدور اخطار کتبی برای 15 باشگاه
قم - خبرگزاری مهر: مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات اداره کل ورزش و جوانان استان قم از برخورد قانونی با باشگاه های متخلف ورزشی در قم خبر داد.
علی خواجه بیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همانگونه که پیش از این اعلام کرده بودیم، این واحد بر نحوه ارائه خدمات و همچنین رعایت موازین اخلاقی و بهداشتی تمام باشگاههای ورزشی فعال در سطح استان به شکل جدی نظارت میکند.
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