زمستان اسرائیل در انقلابهای عربی/ سقوط مبارک پایان امنیت اسرائیل بود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی نوشت: اسرائیل خود را برای لغو قرارداد صلح کمپ دیوید بعد از لغو قرارداد صادرات گاز مصر به اسرائیل آماده می کند. از ظهور بهار عربی یک زمستان برای اسرائیل رقم خورده است.

زوددویچه در ادامه نوشت: بار دیگر تصاویر آرشیوی مربوط به پیمان صلح بین مصر و اسرائیل بیرون می آیند. در آن زمان سه نفر در عکسها خودنمایی می کردند. در وسط جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا و در دو طرف "انورسادات" رئیس جمهوری وقت مصر و "مناخیم بگین" نخست وزیر وقت اسرائیل قرار داشتند. اما امروز گویا مطبوعات اسرائیلی می خواهند از شکستن این صلح تاریخی خبر دهند.

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه روابط بین مصر و رژیم اسرائیل این روزها بسیار سرد شده در بخش دیگری از این مطلب نوشت: با سقوط دیکتاتوری حسنی مبارک در مصر دوران امنیت اسرائیل تمام شد. در حالی که در کشورهای عربی با شوق و ذوق وصف ناشدنی از انقلابها سخن به میان می آمد، اما اسرائیل درباره خطرات وقوع یک زمستان اسلامی هشدار می داد.

نویسنده در ادامه با اشاره به حملات و انفجارهای شدیدی که بعد از سقوط رژیم مبارک روی خطوط لوله انتقال گاز مصر به اسرائیل انجام گرفت نوشت: تا کنون حدود 14 انفجار در این خط لوله اتفاق افتاده که توقف صادرات به اسرائیل را اجبارا به دنبال داشته است.

نویسنده در ادامه به بحثهایی که این روزها درباره سرانجام قرار داد صلح بین مصر و رژیم صهیونیستی در اسرائیل به وجود آمده است اشاره کرد و نوشت: وزیر اقتصاد اسرائیل از یک دعوای خطرناک که بر روی قرارداد صلح بین قاهره و تل آویو سایه افکنده سخن می گوید.

رهبر حزب کادیمای رژیم اسرائیل نیز روابط با مصر را در بدترین حالت خود ارزیابی کرده و واکنش آمریکا به عنوان قدرت تضمین کننده قرارداد کمپ دیوید را خواستار شده است.

وزیر امور خارجه رژیم اسرائیل نیز شرایط مصر را بسیار خطرناک تر از تهدیدات ایران ارزیابی کرده است. وی در رادیو اسرائیل ادعا کرده که حفظ قرارداد صلح کمپ دیوید علقه هر دو طرف می باشد و لغو قرار صادرات گاز مصر به اسرائیل نشانه خوبی نمی باشد.

زوددویچه در ادامه نوشت: لغو قرارداد صادرات گاز مصر به اسرائیل تنها یکی از علائم شکست مناسبات بین این دو است و از زمانی که در سپتامبر 2011 انقلابیون مصری به سفارت اسرائیل در قاهره هجوم آوردند دیگر این سفارتخانه فعال نمی باشد. سفیر اسرائیل از آن زمان به دلایل امنیتی، مخفیانه کار خود را انجام می دهد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب نوشت: در کنار آسیب های سیاسی توقف صارات گاز مصر به اسرائیل، حداقل این مسئله به صورت موقت تاثیرات اقتصادی منفی را برای رژیم صهیونیستی به دنبال خواهد داشت. قبل از سقوط رژیم مبارک اسرائیل تقریبا 40 درصد گاز مورد نیاز خود را که برای تولید برق استفاده می شد از مصر دریافت می کرد. انفجارهایی که در خط لوله انتقال گاز بعد از سقوط مبارک رخ داد افزایش قیمت برق در اسرائیل را به همراه داشت. انتظار می رود که کمبود برق در تابستان آینده در سرزمینهای اشغالی وجود داشته باشد.