پراکندگی جمعیت مدیریت پسماند در مازندران را مشکل ساز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هرمز محمودی راد ظهر سه شنبه در همایش استانی یکروزه هوای پاک در قائم شهر اظهارداشت: افزایش ساخت وسازها در شهرها، تبدیل جنگل به اراضی کشاورزی برای دپو و دفع زباله مشکل و عرصه را بر جامعه بشری تنگ کرده است.

وی بیان داشت: پراکندگی سکونتگاهها و افزایش گردشگر در نقاط مختلف استان موجب شد تا برای دفع زباله با مشکل مواجه شویم.

محمودی راد گفت: مازندران در مقایسه با استانهای دیگر به دلیل دخل و تصرف در جنگلها و کمبود زمین مشکل پسماند زباله دارند.

وی به ساخت کارخانه کمپوست در شهرستانهای استان اشاره کرد و اظهارداشت: با احداث کارخانه کمپوست و نیروگاه زباله سوز برای دپوی زباله بهترین اقدام است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با بیان اینکه برای داشتن زمین پاک و محیط زیست سالم باید همکاری و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی وجود داشته باشد گفت: تعامل و همکاری بین محیط زیست و شهرداریها در داشتن محیط زیست سالم راه مقابله با تهدید است.

محمودی راد افزود: برای جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی باید همه جامعه بشری به صورت دسته جمعی اقدام کنند.

وی از قائم شهر به دلیل قدمت و پیشینه ای که در گذشته از نظرصنعتی و درساخت و ساز شهری توسعه خوبی داشته و در نظافت شهری خوب عمل کرده یاد کرد.