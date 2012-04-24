به گزارش خبرنگار مهر ، محمد رئوفی نژاد ظهر سه شنبه در جلسه ، مشترک ستاد" تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" استان زنجان و شهرستان خدابنده، افزود: امسال سال پر کاری برای دولت دهم خواهد بود زیرا برای اتمام بیش از هزار طرح ماندگار برنامه ریزی شده است.

وی ادامه داد: 31 تیرماه سال 92 پایان کار دولت است و باید از امروز برای اجرایی شدن پروژه ها و تحقق شعار سال باید برنامه ریزی های لازم در صورت گرفته و از تمام ظرفیت استان و شهرستان برای توسعه در همه حوزه ها به خصوص حوزه کشاورزی استفاده کرد .

استاندار زنجان با بیان اینکه زنجان از دو سال گذشته با اعطای تسهیلات به کشاورزان در توسعه باغات و آبیاری تحت فشار اراضی، بسیاری از بسترهای مورد نیاز تحقق برنامه های بخش کشاورزی را ایجاد کرده است، افزود: امروز هیچ مشکل و ابهامی در بخش کشاورزی وجود نداشته و می توان به سرعت برای تحقق برنامه های این بخش اقدامات لازم را انجام داد.

رئوفی نژاد، بر لزوم رفع مشکلات واحد های صنعتی تاکید کرد و افزود: مهمترین مشکل موجود در واحدهای صنعتی امروز تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش و یا بهسازی بخش های تولیدی است.

وی ادامه داد: اعطای بسته های حمایتی از سوی بانک ها، کمک شایانی به رفع مشکلات و معضلات واحدهای صنعتی خواهد کرد.

استاندار زنجان، رفع مشکلات واحد های صنعتی و تولیدی را مستلزم همکاری و مساعدت بانک ها دانست و افزود: با رفع این مشکلات علاوه بر توسعه بخش تولید و حمایت از واحد های صنعتی، زمینه اشتغالزایی نیز ایجاد خواهد شد.