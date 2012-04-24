حفظ حقوق زن در غرب ادعایی واهی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرفلک عصر سه شنبه در کمیته امور بانوان قائم شهر با اشاره به اینکه بانوان نیمی از جمعیت جامعه انسانی را تشکیل می‌دهند، افزود: نگاه ساده انگارانه و حداقلی در مورد بانوان نادرست است.

وی وظیفه و رسالت مسئولان دستگاههای اجرایی را در تلاش برای ارتقاء شان و منزلت زنان در جامعه عنوان کرد و افزود: بانوان جامعه اسلامی باید مسئولان را مجاب کنند تا برنامه‌های سازمانی و بودجه‌ ای خود را در بخش بانوان معطوف سازند.

این مسئول با انتقاد از برخی نگاههای اشتباه در بحث حضور زنان در جامعه افزود: اگر در حوزه ورزش حضور زنان کم رنگ‌ تر از مردان بوده به علت عدم استقبال بانوان از ورزش نیست، بلکه در برخی موارد فراهم نبودن بسترهای لازم برای این قشر ارزشمند جامعه است.

پیرفلک، حضرت فاطمه (س) را الگوی تمام زنان فرهیخته جهان دانست و تصریح کرد: بانوی جامعه اسلامی با حفظ عفاف و حجاب نقش های کلیدی را در کشور ایجاد و بهانه محدودیت حجاب زنان را که توسط کشورهای غربی ایراد شد از میان برداشت.

فرماندار قائم شهر از زن به عنوان ابزاری برای نیل به مقاصد سیاسی و تجاری در جوامع غربی یاد کرد و افزود: شعار حفظ حقوق زن در غرب تنها وسیله‌ای برای ضربه زدن به نوع تفکر زن در جوامع اسلامی بوده که در برخی کشورهای اسلامی با موفقیت همراه بوده است.

مسئول کمیسیون امور بانوان فرمانداری قائم شهر با تاکید بر حفظ منزلت و کرامت انسانی زن در جامعه اسلامی و الگوبرداری از سیره عفیف فاطمه زهرا (س) متذکر شد: زن می تواند با حفظ عفت و حجاب در خارج از محیط خانواده نقش مهم و حیاتی خود را به جامعه اثبات کند.

نوابه درویش متولی افزود: برای نشان دادن توانمندی زنان در جامعه، نمایشگاه عفاف و حجاب توسط کمیسیون امور بانوان قائم شهر از 23 اردیبهشت به مدت 10 روز در مصلی جمعه قائم شهر برگزار می‌ شود.