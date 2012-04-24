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۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۹:۱۱

حسینی اعلام کرد:

گلدسته و گنبد دو امامزاده در تنکابن نصب می شود

گلدسته و گنبد دو امامزاده در تنکابن نصب می شود

تنکابن - خبرگزاری مهر: در سالروز شهادت حضرت زهرا (س) ضریح، گلدسته و گنبد امامزادگان سید علی کیا (ع) و سید قاسم (ع) تنکابن نصب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید مهدی حسینی اظهار داشت: در روز شهادت بی بی دو عالم حضرت زهرا (س) گنبد و گلدسته امامزاده سید علی کیا روستای قلعه گردن و ضریح بقعه متبرکه سید قاسم (ع) دو هزار تنکابن نصب خواهد شد.

وی افزود: برای ساخت و نصب این گنبد و گلدسته و ضریح بیش از 450 میلیون ریال هزینه شده که با حضور مدیر کل اوقاف و مسئولان شهرستان تنکابن و عموم مردم منطقه نصب خواهد شد.

حسینی گفت: در سالروز شهادت حضرت زهرا(س)، مراسم سوگواره یاس نبوی با حضور عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت در این اماکن و دیگر امامزادگان تنکابن برگزار می شود.

کد مطلب 1585610

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