رئیس اداره اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت: 100 میلیارد ریال اعتبار در اختیار طرح‌های مشاغل خانگی خراسان شمالی قرار گرفت.

مجتبی نجفی در اولین جلسه کمیته مشاغل خانگی و امور بانکی استان ضمن بیان این مطلب افزود: سال گذشته بیش از 100 میلیارد ریال اعتبار توسط طرح‌های مشاغل خانگی استان جذب شد.

وی تعداد مجوزهای مشاغل خانگی صادر شده در استان را بیش از 11 هزار و 600 فقره اعلام و تصریح کرد: از این تعداد بالغ بر 2 هزار و 700 طرح تسهیلات مشاغل خانگی را دریافت کرده‌اند.

نجفی افزود: بیشترین تسهیلات پرداخت شده مربوط به شهرستان بجنورد با 880 طرح بوده که در این راستا بیش از 33 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

برنامه‌های هفته کارگر استان اعلام شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت: دیدار با خانواده معظم شاهد و ایثارگر جامعه کارگری، دیدار کارگران و کارفرمایان بسیجی با ائمه جمعه و جماعات استان، برگزاری مسابقه فرهنگی، بازدید از کارگاه‌ها و واحدهای برتر از جمله برنامه‌های این هفته است.

علی حسین پور برگزاری نشست خبری، برگزاری راهپیمایی خانوادگی کارگران و کارفرمایان و انجام مسابقات ورزشی مختلف را از دیگر برنامه‌های هفته گرامیداشت کار و کارگر عنوان نمود.

وی افزود: طبق برنامه اعلام شده روز سه شنبه 5 اردیبهشت ماه اولین روز این هفته به عنوان روز کارگران و تجدید میثاق با آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره)، روز چهارشنبه روز کارگران، ولایت، تجدید میثاق با مقام عظمای ولایت، پنجشنبه روز کارگران ایثارگر و پاسداشت آرمان‌های شهدای کارگر، جمعه روز کارگران، تجلی وحدت، شنبه روز کارگران و رونق تولید ملی، حمایت از کار وسرمایه ایرانی، یکشنبه روز کارگران، رسانه و کتاب و روز دوشنبه نیز به عنوان روز جهانی کار و کارگر نامگذاری گردیده است.

باشگاه سوارکاری در خراسان شمالی راه اندازی می‌شود

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی در نشست با روسای هیات های ورزشی کارگران با اعلام این خبر اظهار داشت: با همکاری هیات سوارکاری، ساخت باشگاه سوارکاری خراسان شمالی در مجموعه ورزشی کارگران بجنورد به مساحت 16 هزار متر مربع در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

علی حسین پورپاکزاد گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف داوری و مربی گری، افزایش سرانه ورزشی و تلاش در جهت حضور ورزشکاران در مجامع ورزشی کشور از برنامه‌های ورزشی این اداره کل است.

وی از روسای هیئتهای ورزشی خواست با جدیت و تلاش برای تحقق این برنامه‌ها، با هیئت‌های شهرستانی تعامل بیشتری داشته باشند.