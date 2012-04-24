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۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۹:۳۷

رضایی راد اعلام کرد:

وضعیت طرحهای دریای شرق مازندران مطلوب نیست/ مسئولان کم‌کاری می‌کنند

وضعیت طرحهای دریای شرق مازندران مطلوب نیست/ مسئولان کم‌کاری می‌کنند

ساری- خبرگزاری مهر : عضو ستاد طرحهای سالمسازی دریای شرق مازندران گفت: طرح دریا در شهرهای شرق استان دارای وضعیت مطلوبی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان علی رضایی راد عصر سه شنبه در جلسه طرح سالم سازی دریا در فرمانداری ساری افزود: هرساله طرح دریا را در نقاط استان داریم که نتوانستم جایگاه مطلوبی برای این طرح در دریای مازندران داشته باشیم.

وی به مشکلات طرح سالم سازی دریا اشاره کرد و افزود: تکراری بودن طرحهای دریا از مشکلات اساسی این طرح به محسوب می شود.

رضایی راد با بیان اینکه طرح سالم سازی دریا را باید در بین مردم فرهنگ سازی کرد افزود: با استفاده از بنرهای تبلیغاتی و پوسترمی توان در اطلاع رسانی مردم در فرهنگ سازی این طرح کمک کرد.

بخشدار مرکزی ساری با اعلام اینکه مجریان طرحهای سالم سازی دریا در حد توان خود کارنمی کنند افزود: تلاش بیشتری برای اجرای طرحهای دریا در سالجاری باید انجام شود.

وی گفت: مدیران طرح های دریا برای ادامه کار خود باید از میراث فرهنگی مجوز دریافت کنند.

کد مطلب 1585613

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