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۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۹:۳۷

عزیزی با مهر عنوان کرد:

هشت اردیبهشت پایان مهلت نام نویسی در آزمون ادواری سنجش مهارت در البرز

هشت اردیبهشت پایان مهلت نام نویسی در آزمون ادواری سنجش مهارت در البرز

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل فنی و حرفه ای استان البرز گفت: متقاضیان نام نویسی در آزمون سراسری سنجش مهارت در این استان تا پایان روز جمعه هشت اردیبهشت مهلت دارند و این فرصت تمدید نمی شود.

حسن عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: نام نویسی در نخستین آزمون ادواری سنجش مهارت که به صورت اینترنتی و هماهنگ در سراسر کشور برگزار می شود، تا ساعت 24 روز جمعه هشت اردیبهشت ادامه دارد.

وی با بیان اینکه هشتم اردیبهشت پایان فرصت ثبت نام است، تصریح کرد: مهلت نام نویسی در این آزمون تمدید نخواهد شد و لازم است متقاضیان نسبت به ثبت نام هر چه زودتر اقدام کنند.

عزیزی با اشاره به ترافیک روزهای آخر ثبت نام تاکید کرد که متقاضیان نام نویسی را به روز آخر موکول نکنند.
 
وی گفت: متقاضیان ثبت نام در شهرستان کرج می توانند برای دریافت کارت اعتباری و دفترچه راهنمای ثبت نام به مرکز خواهران الزهرا واقع در میدان استاندارد و در سایر شهرستانها به مراکز فنی و حرفه ای شهرستان مورد نظر مراجعه کنند.

عزیزی ادامه داد: این آزمون در استان البرز در 82 حرفه مهارتی در بخشهای صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر برگزار می شود.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان البرز افزود: متقاضیان برای کسب اطلاعات اولیه از شرایط و حرفه های ثبت نامی می توانند به سامانه اینترنتی http//:advari.irantvto.ir  مراجعه کنند.

وی یادآور شد: نام نویسی از متقاضیان این آزمون از روز  چهارشنبه 20 فروردین آغاز شده است.

نخستین آزمون ادواری سراسری سنجش مهارت روز پنج خرداد ماه به طور همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.
کد مطلب 1585614

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