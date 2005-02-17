به گزارش خبرنگار مهر در قم ، ساعت 15 چهارشنبه بيست و هشتم بهمن ماه، صمد كارگر 17 ساله يك كارگاه ساخت گل نرده در خيابان 24 متري شهيد ستاري قم در حالي‌ كه با دستگاه نورد چهار پهلو كه جهت آج دادن ميلگرد استفاده مي‌شود كار مي‌كرد، هرگز تصور آن را نمي‌كرد كه تا دقايقي ديگر بدن او به طرز فجيعي تكه‌تكه شود. غفلت صمد و عدم وجود حفاظ مناسب بر روي گاردان دستگاه، دست به دست هم داد تا لباس صمد به گاردان دستگاه گير كند و دستگاه نورد در لحظه‌اي، نوجوان را بلعيد و تكه تكه كرد. همكاران صمد كه از ديدن حادثه شوكه و مهبوت شده بودند، فقط توانستند دستگاه را خاموش كنند و پس از دقايقي با سازمان آتش ‌نشاني تماس بگيرند. صحنه اين حادثه به حدي دلخراش و تكان دهنده بود كه مأموران واحد نجات 862 آتش‌ نشاني را نيز براي لحظاتي بهت زده كرد. 4 آتش‌ نشان بالاخره پس از دقايقي در حضور مأموران نيروي انتظامي، قاضي كشيك و عوامل پزشك قانوني كار خود را آغاز كردند و بعد از 86 دقيقه عمليات وحشتناك، با استفاده از تجهيزات پيشرفته فني اعضاي از هم پاشيده و استخوان‌هاي‌ خرد شده بدن صمد را از لابلاي چرخ دنده‌هاي دستگاه خارج كردند. به گفته آتش نشانان حاضر در محل سانحه، كمي احتياط از سوي اين نوجوان و رعايت نكات ايمني، از وقوع دلخراش ‌ترين مرگ سال 83 جلوگيري مي‌كرد.

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