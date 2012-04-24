ساماندهی طرح یکپارچه سازی اراضی دریای مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سمیع الله مظفری عصر سه شنبه در جلسه طرح سالمسازی دریای شرق مازندران در فرماندرای ساری افزود: در دریای آرام گلوگاه، یک طرح که به مدیریت شهرداری بوده آماده خدمات دهی به گردشگران است.



وی اظهار داشت: برای اجرای صحیح طرحهای دریا باید طرح یکپارچه سازی اراضی دریا به صورت یکپارچه در دریای مازندران عملی شود.



مظفری گفت: با استفاده از دستگاه های اجرای و بسیج سازندگی می توان به مسافران و گردشگران خدمات ارزنده ای ارائه کرد.

عیسی افخمی، معاون فرماندار جویبار گفت: شهرستان جویبار دارای 17 کیلومترنوار ساحلی است و افزود: در حوزه دریای این شهر دو طرح فعال داریم که در ابتدای خرداد امسال به گردشگران خدمات ارائه می دهند.



وی افزود: شرکت تعاونی لاریم و چپکرد زیر نظر شهرداری این شهرمدیریت می شوند و دو بزرگ شایان خزر و مجتمع تفریحی توریستی ساحل قناری توسط بخش خصوصی در طرح دریای فعالیت می کنند.



مازندران دارای 338 کیلومتر نوار ساحلی است.