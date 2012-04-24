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۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۰:۱۲

مظفری خواستار شد:

ساماندهی طرح یکپارچه سازی اراضی دریای مازندران

ساماندهی طرح یکپارچه سازی اراضی دریای مازندران

ساری- خبرگزاری مهر: فرماندار گلوگاه خواستار ساماندهی در اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی دریای مازندران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سمیع الله مظفری عصر سه شنبه در جلسه طرح سالمسازی دریای شرق مازندران در فرماندرای ساری افزود: در دریای آرام گلوگاه،  یک طرح که به مدیریت شهرداری بوده آماده خدمات دهی به گردشگران است.

وی اظهار داشت: برای اجرای صحیح طرحهای دریا باید طرح یکپارچه سازی اراضی دریا به صورت یکپارچه در دریای مازندران عملی شود.

مظفری گفت: با استفاده از دستگاه های اجرای و بسیج سازندگی می توان به مسافران و گردشگران خدمات ارزنده ای ارائه کرد.

عیسی افخمی، معاون فرماندار جویبار گفت: شهرستان جویبار دارای 17 کیلومترنوار ساحلی است و افزود: در حوزه  دریای این شهر دو طرح فعال داریم که در ابتدای خرداد امسال به گردشگران خدمات ارائه می دهند.

وی افزود: شرکت تعاونی لاریم و چپکرد زیر نظر شهرداری این شهرمدیریت می شوند و دو بزرگ شایان خزر و مجتمع تفریحی توریستی ساحل قناری توسط بخش خصوصی در طرح دریای فعالیت می کنند.

مازندران دارای 338 کیلومتر نوار ساحلی است.

کد مطلب 1585628

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