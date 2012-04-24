به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ریاحی عصر سه شنبه در جلسه ستاد سالمسازی دریای مازندران در فرمانداری ساری افزود: طرح دریای مروارید، صدف، دانشگاه علم صنعت و آموزش و پرورش به عنوان طرح های این شهرستان درحوزه سالم سازی دریا است.



وی به بازسازی سواحل تخریبی این شهرستان اشاره کرد و افزود: در سالجاری از اوایل خرداد طرح دریا آماده خدمات رسانی به گردشگران و مسافران در این شهرستان است.



بخشدارمرکزی بهشهر افزود: این شهرستان دارای چهار طرح سالم سازی دریا است.

معاون فرماندار نکا نیز در این جلسه گفت: رعایت شئونات اسلامی سرلوحه کار مجریان طرحها دریا قرار گیرد.



نجات علی سلیمی بر رعایت شئونات اسلامی درطرح سالمسازی دریای شرق مازندران تاکید کرد.

مازندران دارای 338 کیلومتر نوار ساحلی است.