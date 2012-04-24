به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکسهایی از فضا و سیاره ها با عنوان "از زمین تا کیهان" در نگارخانه نو همدان دایر شده است.

این نمایشگاه به همت مرکز اختر شناسی ابن صلاح همدانی برگزار ‌شده و در آن عکس هایی از خیره کننده‌ترین و تأثیرگذار‌ترین زیبایی های نجومی و اعماق آسمان با کیفیت بسیار بالا به نمایش درآمده است.

این عکس ها به منظور آشنایی عموم مردم و با هدف ترویج علم نجوم در 30 قطعه به نمایش درآمده است.

در این نمایشگاه تصاویر ساده‌ای از سیارات منظومه شمسی، سحابیها و کهکشانها، کودکان و نوجوانان بازدیدکننده را به مطالعه علم نجومی ترغیب می کند.

90 هزار همدانی در طرح ملی حفظ قرآن نام نویسی کردند

رئیس گروه گسترش فرهنگ نماز، قرآن و عترت آموزش و پرورش استان همدان گفت: 90 هزار دانش آموز و فرهنگی استان همدان در طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم نام نویسی کردند.

عباس تجری افزود: بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش و ابلاغ دستور العمل مربوط، آزمون‌های طرح نهضت ملی حفظ در مدارس، مناطق و استان، اردیبهشت‌ ماه 1391 در استان همدان برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: تا پایان اردیبهشت ماه 1391 آزمون دانش‌آموزانی که نیم تا یک جزء قرآن را حفظ کرده‌اند در مدارس و دانش‌آموزانی که حافظ سه، شش و 10 جزء قرآن کریم هستند در منطقه برگزار خواهد شد.

تجری اضافه کرد: همچنین آزمون حافظان 20 جزء و کل قرآن تا پایان خرداد ماه 91 در استان همدان برگزار می‌شود.

نمایشگاه "شهیده ولایت" در دانشگاه ملایر دایر شد

به مناسبت ایام فاطمیه، سومین نمایشگاه فاطمیون با عنوان "شهیده ولایت" در دانشگاه ملایر دایر شده است.

بر اساس این گزارش، این نمایشگاه سال اول در محل دائمی نمایشگاه های دانشگاه، سال دوم در کنار مسجد دانشگاه و امسال در جوار حرم مطهر شهدای گمنام دانشگاه دایر شده است.

سومین نمایشگاه فاطمیون با عنوان "شهیده ولایت" دارای 15غرفه با هفت ماکت در خصوص صحنه خانه حضرت زهرا(س)، فاطمه عزادار پدر، حدیث کساء، تشییع پیکر فاطمه زهرا(س)، قبرستان بقیع، ظهر عاشورا، رود فرات و خیمه گاه امام حسین(ع) است.

علاوه بر این، غرفه های پرسمان دینی، ولایت، یاران فاطمی، حجاب، یاران امام عصر(عج)، دانشجو و ولایت و غرفه کتاب نیز در این نمایشگاه دایر شده است.

این نمایشگاه تا 12 اردیبهشت ماه سالجاری در جوار حرم شهدای گمنام دانشگاه ملایر دایر است.

توزیع سه هزار کارت تخفیف کتاب در نهاوند

به منظور ارائه تسهیلات لازم به متقاضیان خرید کتاب و توسعه فرهنگ مطالعه در جامعه بیش از سه هزار کارت تخفیف خرید کتاب بین دانش آموزان، دانشجویان و دیگر اقشار مردم نهاوند توزیع شد.

بر اساس این گزارش دارندگان این کارتها می توانند کتب مورد نظر خود را تا 25 درصد تخفیف از محل برگزاری نمایشگاه کتاب خریداری کنند.

به گفته دست اندرکاران این طرح، به منظور توسعه فرهنگ کتابخوانی در بین نسل جوان، از مجموع کارتهای توزیعی بیش از دو هزار عدد آن بین دانش آموزان مدارس توزیع شده است.

نمایشگاه بزرگ کتاب شهرستان نهاوند از 29 فروردین در اداره ارشاد نهاوند برپا شده و تا پایان روز 15 اردیبهشت ماه فعال است.

در این نمایشگاه بیش از 9 هزار جلد با بیش ازدو هزار و 500 عنوان کتاب عرضه شده است.

نمایشگاه "منصوره های آسمانی" در ملایر برپا شد

همزمان با ایام فاطمیه پنجمین نمایشگاه" منصوره آسمانی" با بیان ابعادی از زندگی و شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س) در نمایشگاه ملایر برپا شد.

بر اساس این گزارش، این نمایشگاه شامل مجموعه‌ ماکت‌هایی از زندگی حضرت زهرا(س) از بدو تولد تا شهادت است که به مدت یک هفته در این شهرستان به نمایش گذاشته شده است.

همچنین هدف از برگزاری نمایشگاه "منصوره آسمانی" ایجاد زمینه شناخت صحیح و عمیق کودکان و نوجوانان با زندگی حضرت فاطمه زهرا(س)عنوان شده است.

اجرای سرود، دکلمه، مداحی و برگزاری مسابقه نیز از برنامه‌های جنبی این نمایشگاه است.