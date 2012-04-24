اختلاف سارکوزی و اولاند بالا گرفت/ مرکل از نیکلا حمایت کرد

به گزایش خبرگزاری مهر، شبکه خبری سی ان ان از اختلاف "نیکلا سارکوزی" و "فرانسوا اولاند" نامزد حزب سوسیالیست فرانسه که راهی دور دوم انتخابات شدند، درباره تعداد مناظرات تلویزیونی خبر داد.

در حالی که تیم انتخاباتی سارکوزی برگزاری چندین مناظره را به دلیل تنوع موضوعات در فرانسه معرفی کردند، تیم انتخاباتی اولاند این اقدام را "هوس بچگانه" دانسته و اعلام کرده است : اولاند تسلیم درخواست فردی نمی شود که در دور اول انتخابات شکست خورد.

سارکوزی تاکید کرده است : پیشنهاد برگزاری مناظره با اولاند در سه زمینه اقتصادی، اجتماعی و روابط بین الملل را مطرح کردم، چرا که داشتن شفافیت و صداقت لازمه رئیس جمهور است.

همچنین رسانه های غربی از حمایت "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان از نیکلا سارکوزی به دلیل داشتن دیدگاههای مشترک در خصوص حل بحران یورو خبر می دهند.

وعده اولاند در خصوص بازنگری در توافق مالی اعضای اتحادیه اروپا سبب شده تا مرکل به صف حامیان سارکوزی بپیوندد.

بر اساس اطلاعاتی که مجله اشپیگل به دست آورده آلمان، ایتالیا، اسپانیا و انگلستان از اولاند در مبارزه انتخاباتی حمایت نکرده اند. مرکل با "ماریو مونتی" نخست وزیر ایتالیا و "ماریانو راخوی" نخست وزیر اسپانیا توافق کرده تا از اولاند اجتناب کنند و با دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس هم توافق کرده تا با اولاند دیداری نداشته باشد.

اولاند و سارکوزی ششم مه (17 اردیبهشت) برای دور دوم به مصاف یکدیگر می روند و مناطره تلویزیونی این دو نامزد در روز دوم مه از تلویزیون پخش می شود.

اولاند و سارکوزی درحالی به مصاف هم می روند که آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد نامزد حزب سوسیالیست موفق به کسب 54 درصد می شود و رقیب وی 46 درصد آرا را از آن خود می کند.