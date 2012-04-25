استعدادهای جدیدی در رقابت جوانان دوومیدانی کار معلول شناخته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور جوانان طی روزهای اول تا سوم اردیبهشتماه با حضور ورزشکاران جوان زیر 23 سال در تهران برگزار شد.
بهمن رضایی از روند برگزاری رقابتهای قهرمان کشوری جوانان ابراز رضایت کرد و گفت: این مسابقات فرصت بسیار مناسبی برای شناخت چهرههای جوان و مستعد بود.
در مسابقات بخش آقایان 84 ورزشکار از 26 استان کشور حضور داشتند و رکوردهای خوبی را نیز به ثبت رساندند، در بخش بانوان نیز 28 ورزشکار از 14 استان شرکت کردند.
سرمربی تیم ملی گفت: رقابتهای جهانی جوانان آیواز تیرماه امسال در کشور چک برگزار میشود و برای آمادگی حضور در این رویداد ورزشی، اولین مرحله از اردوی آمادگی با دعوت از 23 ورزشکار (20 مرد و سه زن) برگزار خواهد شد که تقریبا نیمی از این تعداد از منتخبین رقابتهای قهرمان کشوری جوانان هستند، البته در نهایت با ترکیب 18 ورزشکار در مسابقات چک حضور پیدا می کنیم.
رضایی تصریح کرد: طبق رویکرد تقویم ورزشی سال 91، درصدد استعدادیابی و معرفی ورزشکاران جدید هستیم که اولین گام این مهم، با برگزاری مسابقات قهرمان کشوری انجام شد. ضمن اینکه با بررسی نفرات شرکت کننده در این رقابت ها، به فهرست خوبی از ورزشکاران زیر 19 سال دست یافتیم که برای رقابتهای پارآسیایی جوانان مالزی که سال آینده برگزار خواهد شد، مد نظر خواهند بود.
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