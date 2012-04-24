استان قزوین نامزد شهر سبز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه مدیریت پسماند روز سه شنبه با حضور علی محمد شاعری قائم مقام سازمان محیط زیست کشور، مدیران ستادی، احمد عجم استاندار قزوین، مجید نادری معاون برنامه ریزی و منوچهر حبیبی معاون عمرانی استاندار، علی فرهادی مدیرکل محیط زیست استان، علی اکبر زینالو رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مسعود نصرتی شهردار قزوین و کارشناسان و مدیران محیط زیست استانهای البرز و زنجان و دستگاههای اجرایی در سالن جلسات استانداری برگزار شد.



احمد عجم در این جلسه اظهارداشت: با تنوع زیست محیطی، جغرافیای طبیعی و شرایط خاص استان قزوین جایگاه توسعه روز افزون این استان از مسائلی است که نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی است.



وی افزود: با همکاری خوب محیط زیست استان روند توسعه صنعتی و کشاورزی منطقه از رشد مناسبی برخوردار است و در کنار نظارت جدی بر مسائل زیست محیطی و سعه صدر در مشکلات خوشبختانه با مشکل خاصی در این زمینه روبرو نیستیم.



استاندار قزوین یادآورشد: امروزه فرهنگ مردم در مورد محیط زیست متحول شده و نگاه ویژه ای به ارتقای شاخص های زیست محیطی ایجاد شده و ضرورت توجه به سلامت جامعه در همه گروهها جدی گرفته شده است.



عجم گفت: با راه اندازی مرکز لند فیل قزوین با ظرفیت جمع آوری روزانه 500 تن زباله که 60 درصد تولید زباله استان را تحت پوشش قرار می دهد دغدغه دفن بهداشتی زباله تا 20 سال آینده برطرف شد.



وی گفت: با افتتاح این سایت مشکل جمع آوری زباله در منطقه لیا که برای واحدهای صنعتی این شهرک نیز مشکلات عدیده ای ایجاد کرده بود برطرف شده و از آلودگی بیشتر منطقه جلوگیری شد.



استاندار تصریح کرد: همه بیمارستانهای استان قزوین به زباله سوز و امحاء بهداشتی زباله مجهز شده و با اقدامات انجام شده شاهد ارتقاء سلامت مردم استان خواهیم بود.



عجم اظهارد اشت: خوشبختانه با تلاش همه جانبه مسئولان و دیدگاه منطقی به رفاه و سلامت مردم در بسیاری از شاخص ها توانستیم به رتبه برتر کشوری دست یابیم و امیدواریم با برنامه ریزی انجام شده در زمینه مسائل زیست محیطی بتوانیم شاخص های این بخش را نیز کسب کنیم.



این مسئول یادآورشد: استان قزوین نامزد شهر سبز کشور شده است و با اجرای طرح ملی باغستان و ثبت جهانی این میراث ارزشمند ملی و نیز دفن بهداشتی زباله های صنعتی و خانگی، تجهیز بیمارستانها به سیتم زباله سوز و راه اندازی تصفیه خانه های شهرک های صنعتی شهر قزوین در رده شهرهای سبز کشور قرار خواهد گرفت.



وی شاخص های توسعه یافتگی را توجه به مسائل زیست محیطی دانست و گفت: با فرهنگ سازی و عمل به وظایف قانونی و شرعی و همکاری صمیمانه برای تامین محیط زیستی سالم می توان گام های اساسی برداشت.



در این مراسم با اهدای لوح از خدمات علی فرهادی مدیرکل محیط زیست استان قزوین تقدیر شد.